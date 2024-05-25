00878成分股加入中華電…三大電信公司全收編！ 專家：穩健未來將獲得防禦性

從媒體中得知，00878開始納入三檔新的成份股，分別是聯詠、中華電與正新。

中華電昨天（23）開始就有投信買進買進4009張，今天（24）又是投信買進4301張，看起來頗有後市看俏的樣態。如果事情為真，那麼00878就蒐集完成臺灣三大電信公司啦！曾經電信股是長期投資者的愛股之一，因為電信股被視為是穩定的民生類股，現代人已經離不開通訊，無論是用什麼資費，電信公司總是能夠從使用者的身上收取到費用！

中華電的盈餘分配率總是不錯，近五年甚至拉高到100％，但是EPS已經不若當年神勇，加上股價從我關注的90幾元一直爬到現在的127元，使得殖利率也從5％多掉到這幾年的3％多。如果從股價上來看，穩健算是中華電的優點，但是EPS的下滑導致殖利率沒有這麼好看，也是存股的隱憂，不過就看你用哪個角度是審視這檔股票。

因為穩健，00878未來可能會因此獲得一些防禦性，但是要靠中華電的股利來獲得配息優勢，以目前的3.75％殖利率的狀況，似乎會比較弱一些。等待月底投信公佈消息之後，我們再來看整個產業佔比是怎麼樣的一個表現了。

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