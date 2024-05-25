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00878擁630張…還打算房子增貸買進00929！ 小師傅感嘆：投資真的要早開始

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

最近我認識了一位朋友。他才31歲就持有630張00878，還有一間房子出租，每個月收租金24,000元。他之後準備再活化資產，用房子增貸出來買進00929。相比之下，31歲的我還在和媽媽要10元零用錢，根本跟他差太遠了。

其實我們的操作方式很像，也是一開始本業薪資不高，靠著兼職增加收入後買入好資產，再慢慢在成長階段利用槓桿向未來的自己先借錢，提早投資放大本金。

我很好奇為什麼會有這麼大的差距，所以直接問他是幾歲開始投資的。他告訴我，他在22歲就開始投資，這跟我比真的算是非常早了。

最大的差距就在於我們開始投資的時間。我是在27歲才開始投資，和他比起來已經晚了五年。如果可以重來，我希望我的父母能從小就教我財商和投資的知識，不然沒人教，出社會後自己摸索會浪費很多的時間。投資真的要早開始，等到你真的開始看到投資的成果的時候，你一定會非常後悔為什麼不早點開始。

人永遠賺不到超出
認知範圍之外的錢

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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