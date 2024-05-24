00878質押借100萬…跌到多少該回補？存股哥教學：13塊！建議初期拉高維持率
很多老鐵不知道怎麼去回推維持率130%的股價，這裡做個簡單教學。維持率=抵押總值/借貸金額*100%
假設我質押00878共100張借100萬，股價以23塊計，維持率=230萬/100萬*100%=230%
如果你要回推股價何時跌到130%，其實很簡單，公式改成「借貸金額*1.3/質押張數」既可。
以上面案例套入公式100萬*1.3/100張=13000，可知當以此為質押條件時，我的00878跌到一張13塊時維持率130%，會面臨追繳。
有的券商系統會同時顯示整戶維持率及個別維持率，但我在用的群益系統是算整戶維持率，這時候就比較難去推估個別標的跌到130%的股價。
如果你仍要計算的話，那就分開質押，例如第一筆我押00878借4成、第二筆壓0056借4成，也許會比較便於你去做個別標的維持率計算。
回到風險管理的部分，與其你借6成維持率只有166%，然後在那邊回推股價跌到多少時要追繳，倒不如一開始就把維持率拉高一點，盡可能降低風險，省事又省心。
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