00944近期換股後跌幅還相對大？ 專家「套牢中」：2個理由續抱

網友詢問，為什麼00944在最近換股後跌幅都比一般高股息ETF來的大？另外對於新成分股為何被納入的邏輯也不懂，希望我來聊聊這件事。然後他也關心我是不是依然看好這檔ETF。

首先，最近台股頻頻創新高，大多時候都是由權值股發動的。然而台股只要是創新高，通常小型股都會跌，因為資金往大型股移動。

以今（23日）天為例，台股漲了55點，但是下跌家數高達838檔，中小型股幾乎是全線躺平，而00944由於選股範圍擴大到市值前300大，有一部分屬於中小型股的類型，所以表現自然被拖累。

不過這檔ETF特別的地方在於成分股與主流高股息ETF重疊性非常低，加上比重也相對分散，更重要的是今天才只是掛牌第11天，可以再多點耐心觀察。

另外關於成分股篩選規則，00944特別的地方在於用「動能」搭配「殖利率」來選股。殖利率不難懂，動能選的是目前股價最接近過去1年高點股票，這種股票通常就是強勢股。 這2個條件有相互制衡的效果，例如漲多的股票不會有高殖利率，如果是跌深的高殖利率股票不會符合動能標準，所以選的股票會同時具備接近前高、以及高殖利率的類型，這是它編製規則特別的地方，也是我願意進場嘗試的理由。

當然，說這麼多，我現在還是套牢的，不過這幾天有小幅加碼就是。

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