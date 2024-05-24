10檔低碳 ETF 近一個月全數正報酬 4檔績效超過1成

新政府團隊走馬上任，將加速碳費法制作業，國內碳權交易，相關辦法有望6月底發布，國內碳權交易及拍賣平台可望在9月底上路；根據投信投顧公會所ESG永續發展轉型專區，與ESG主題連結的台股ETF合計有10檔，近一個月都繳出正報酬，其中4檔績效更超過1成，以聚焦ESG低碳市值龍頭股的（00923）群益台ESG低碳50表現最佳，累積漲幅近12.41%，另外3檔則分別為00888、00692和00850。

日前環境部長彭啟明也召開記者會報告對環境業務展望，將聚焦三大重點，包括加速碳費法制作業、穩健務實改善空氣品質、精進環評審查措施，而對於外界關注的國內碳權交易，相關辦法有望在6月底發布，國內碳權交易及拍賣平台可望在9月底上路。

財富管理專家表示，碳有價時代來臨，台灣繼去年成立碳權交易所、啟動國際碳權交易平台以來，在淨零碳排路上邁一大步，接下來更有望推動國內碳權交易，更加驅使企業加快ESG低碳轉型的步伐，才有望在全球減碳風潮下，於未來降低受到國內外徵收碳費碳稅對獲利帶來的衝擊，也更可望成為低碳時代下，資金首要布局的投資標的。

台灣市場上已有多檔ESG、低碳投資的商品，投資人可多加關注善用，值得留意的是，在ETF投資盛行下，近年來也有數檔台股ESG ETF上市，有利投資人藉此跟隨政策腳步與全球減碳趨勢，卡位台股碳金商機。

根據投信投顧公會所推出的ESG永續發展轉型專區，當中與ESG主題連結的台股ETF合計有10檔，進一步觀察這10檔ETF表現，近一個月都繳出正報酬，其中有4檔產品績效更超過1成，以00923群益台ESG低碳50表現最佳，累積漲幅近12.41%，另外3檔則分別為00888、00692和00850。

財富管理專家進一步指出，各檔台股ESG ETF成分股篩選邏輯不盡相同，以00923群益台ESG低碳50來看，其成分股精選台灣永續評級等級BBB級(含)以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，再進一步挑選近一年ROE>0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20%的企業，最終按市值挑選前50大，經過層層淨化，精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，有助投資人既掌握企業獲利動能，也能兼顧碳金商機。