退休要1750萬才夠…現在即刻躺平了嗎？ 專家：0050每月存「這數字」20年達成

大家都想提早退休，但對數字總是非常地模糊，其實你可以用4%提領率來計算，假設你退休時，每年所需花費為50萬元，那麼用4%的提領率回推，50萬÷0.04＝1250萬。也就是說你要退休時，只要存到1250萬就夠了。

那為什麼是4%的提領率？因為經過學者研究，退休時，只要每年領出資產的4%來當生活費，剩下的資產再次進行複利，這樣至少可以持續生活30年以上都沒問題。

而在4%的提領率有個前提：

1.資金在股市與債市中的配置有一定比例（例如：股票70%，債券30%，或者股票60%，債券40%） 2.年化報酬大約7% 3.每年通膨假設在3%。

所以只要套用這個公式，年支出÷0.04=退休所需資產，讀者就可以大致換算出，退休需要存到多少錢才夠了。

我一定要存到1750萬才能退休？

以我為例，每年家庭支出大約是70萬，若用提領率4%回推，那麼投資的資產必需達到1750萬元才有機會退休，很多讀者看到這個數字都想躺平了吧！

但是，有些對策是可以讓退休金額，實際上比4%回推的總數還少。

1.退休時，支出比你現在還少

正在規劃退休的你，在家庭與小孩教育的花費上，正值消費尖峰階段；一旦到了退休階段，只要身體沒有太大毛病，加上小孩經濟獨立，屆時退休的花費一定會比現在還少。且大多數會規畫未來的人，在消費行為上比較節制。

2.選擇開銷較小的地點生活

退休後，因為沒有工作區域的考量，可以遠離城市，選擇消費門檻較低的鄉鎮生活，相較於北部，南部在居住及餐飲成本會比都市來得少。

增加資產累積速度的2種方法

除了減低開銷外，並同時可以使用這2種方法增進累積資產的速度：

1.利用副業增加收入

除了主業收入外，可以利用業餘時間進行副業的開發，利用網路自媒體經營，分享個人專業或者興趣，強化個人品牌價值，可以藉由經營部落格、IG、FB、YOUTUBE...增加個人曝光度，藉由流量變現。

2.儘早投資

複利72法則（72÷年化報酬率=本金翻倍時間）告訴我們，資金100萬選擇投入報酬6%的標的，12年就可以將資金變成200萬，24年就可以將資金變成400萬，透過投資，就能讓資產成「等比級數」的增長，也累積資產的好辦法。

這也是為什麼我一再強調要儘早投資，因為愈早投資，可以利用時間將金錢的效益發揮到最大。

回測0050，我需要每個月拿出2萬3000元投資

因為0050成立超過20年以上，所以我以ETF0050作回測，以投資20年為目標，要達到1750萬這個數字，預計每個月定期定額需要23000。

0050過去20年的回測 / MondyDj

若以高股息ETF及債券型ETF來配置，每個月需要的費用勢必會更高，因為以總報酬來計算，市值型含息報酬，會比高股息及債券來得高，所以讀者們可以去衡量，要如何地投資配置比較適合自己。

而我目前持有的標的中，市值型、高股息型、債券型ETF都有，並會因應每年的利率政策有所調整，但不會輕易離開市場。

因為我知道，除了主業收入外，投資也是輔助我提早退休的加速器。

所以，看完這篇文章的你，對於退休要存多少錢才夠，是不是有更明確的方向了！

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