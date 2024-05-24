00878成分股「三進三出」皆無金融股！ 專家：中華電重新納入下半年更加防禦

答案揭曉！00878重新納入中華電 滿血回歸防禦力點到滿

根據這幾天的觀測，878的持股在5/17-5/21完全零增減，依照慣例出現一段「即將換股的寧靜」，接著在5/22果然啟動半年一度的例行成分調整，有多檔成分股出現明顯的加減碼，然後在今天（23日）下午公告的持股明細，新增了中華電(2412)、聯詠(3034)和正新(2105)，所以這一期應該確定是「三進三出」了

如果比對今天和5/21的持股張數，張數減幅最多的前幾名：

前三檔減碼幅度明顯高於其它，應該可以確定就是這次要被剔除的三出，換另外一個角度對比00878這次的三進三出：華碩換中華電、南亞換正新、聯強換聯詠

先講結論：00878很明顯在下半年選擇往更「保守防禦」的一端移動，身為台股投資人數最高的國民ETF（近127萬人），我們覺得要評這次的調整應該就是四個字：穩定民心。

因為5月這次的調整攸關00878未來半年的走勢，以及接下來在6-8月除息旺季的採收能力，接著影響到的是00878未來一年的配息能力，重要性又大於11月。

而從這次新納入的三檔來看，中華電是台股公認最牛皮的大型股，它也是00878的創始成分股，加上台灣大和遠傳，這三大電信一直是維持00878股價穩定的「低波三支柱」。但在去年5月台股吹起AI旋風，意外讓中華電第一次遭00878剔除，當時換上緯創和日月光，成功讓00878站上去年的AI浪潮，存股變飆股漲了一大段。

相隔一年，大盤在23日再創新高來到21668，00878卻悄悄納入中華電，三大電信再度合體，等於是把00878的「防禦力」重新加到最滿，同時大幅減碼近期股價強勢的華碩（應該會剔除），在指數如此高的位階，應該是有指標意義的。

中華電今年現金股利4.758元，雖然創五年新高，但以今天收盤價127元來換算，現金殖利率只有約3.7%，並不算高，所以這次換上中華電的任務不在54C，而是在補強００878未來的耐震度。反而這次的聯詠和正新都是首次納入，聯詠今年擬配現金32元，殖利率約5.13%、正新擬配現金2元，殖利率約3.41%。（ETF審核只看現金股利的部分）

因為00878一直都是「先換再講」，預計5月底6月初左右會調整完就定位，以上是柴鼠目前在00878天文台現場的第一手觀測報導，提供給大家參考，更多ETF最新消息歡迎追蹤柴鼠的YT和FB！

接下來換0056即將在6月初公布5進5出

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