輝達概念股ETF 強強滾

AI指標股輝達繳出亮麗首季財報及財測，盤後股價飆漲逾6%，衝破1,000美元大關，帶動含「輝」及輝達供應鏈的ETF上演慶祝行情，昨（23）日有44檔股票ETF收盤價創新高；而海外ETF受買盤押寶輝達股價拉抬，熱門ETF多呈現超過1%的溢價。

股價創新高股票型ETF今年來漲幅前十名

輝達首季營收年增262%，每股盈餘（EPS）也超出預期達6.12美元，毛利率更高達驚人的78.4%，淨利甚至比去年成長七倍，再度打破市場預期，財測展望更是再度輾壓分析師預期，預估將營收到達280億美元，大幅高於分析師預估的266.1億美元；並宣布股票將一拆十並在6月7日生效，帶動盤後一波明顯漲勢，AI相關題材攻勢再起，輝達供鏈的台積電ADR盤後大漲逾4%。

觀察23日盤面上144檔股票ETF（不含加掛外幣）表現，共計有44檔昨天收盤刷新掛牌以來新高價，占比約三成，其中計有25檔台股ETF、19檔海外股票ETF，分別在各自比例為40.9%及22.8%。

進一步觀察創新高的海外ETF，如國泰費城半導體（00830）、富邦未來車、兆豐洲際半導體、凱基全球菁英55、統一FANG+等今年以來含息市價漲幅在26%至31%之內，且主要成分股中都有輝達，富邦未來車持有近三成為盤面上含輝量最高的ETF。

國泰費城半導體經理人游凱卉指出，通常拆分股票後還有更大上漲空間、輝達財測展望帶來更多喜訊，加上6月台北國際電腦展輝達執行長黃仁勳將來台，是否會透露號稱史上最強晶片GB200的消息也令人備受期待，建議投資人可趁更多好消息公布及股票拆分前批次進場布局。

至於台股ETF部分，創新高標的主要持股中包含輝達供應鏈，像是富邦科技、富邦台50、元大台灣50、元大電子以及國泰台灣5G+，今年以來漲幅落在28.7%至34.9%間。

群益科技高息成長經理人洪祥益表示，隨著全球AI如火如荼發展，台灣擁有完整的電子產業生態鏈，包括晶圓代工、IC設計、電子代工在全球科技趨勢中扮演重要角色，甚至擁有全球市占第一的公司，投資前景亦可期。

凱基全球菁英55經理人施政廷表示，美股依然可以樂觀看待，主因美國OECD領先指標及ISM新訂單都持續上揚，可望帶動S&P企業獲利持續成長。