0050站上171塊多…台股創新高後緊接著大崩盤？ 回頭看16年歷史：只有4％機率

最近台股衝上2萬點，創歷史新高，不少投資人開始擔心台股是否過高？現在進場會不會是高點？甚至覺得創歷史新高後，緊接著就可能會大崩盤，認為這些擔憂合情合理。這是因為大部分的人只會看到自己想看的那一面，又或者大崩盤的恐懼總是讓人記憶猶存。

我們以美國的標普500指數來說，在2000年時達到歷史新高價，但接下來2年發生科技泡沫下跌超過50%；在2007年又創下歷史新高價，但緊接著2008年發生金融海嘯，也是下跌超過50%以上。

由於在短短不到10年內，就發生2次股市創歷史新高後，接著重挫50%以上的狀況，所以投資人自然就會把股市創新高後，接下來就會發生崩盤視作必然。但事實上，只要往前追溯歷史，就會發現創新高不一定會引發崩盤。

在《投資前最重要的事》一書中，作者班‧卡爾森（Ben Carlson）統計了從1950年開始，標普500指數創新高的次數，結果顯示標普500指數共創造了1100個新高價。以頻率來說就是每15個交易日就有1個交易日創下新高價，這代表創下新高價後就一定會崩盤的迷思並非事實，因為崩盤通常不會只有短短的15天。

那麼為什麼總有投資人會把創新高價和崩盤聯想在一起呢？

作者再統計了以10年為單位，標普500指數創新高價的天數，從結果發現，其中幾個10年間創新高價的天數特別少，像是1973年到1980年，花了8年才又創下新高價；再來是2000年到2007年，花了7年才創下另一個歷史新高；最後從2007年到2013年，又花5年半才回到2007年的高點。因為這3個十年區間的情況，讓投資人對「股市創新高後就會崩盤」的觀念深信不疑。但從歷史來看，創新高雖然不一定會繼續上漲，也不一定會立刻崩盤。

回到台灣股市，結果又是如何呢？我統計了代表台灣整體股票市場的0050，結果顯示，從2008年初到2023年底共16年，0050創歷史新高的天數共191天，以16年共3934個交易日來說，大約每21天就會創新高。

接著從每年的創新高天數可以發現，某幾年創新高的天數特別少，甚至為0。像是從2008年5月後，到了2010年12月才重新創新高，接下來從2011年1月創新高後，花了3年多到了2014年4月才又創新高，最後從2022年1月創新高後，直到2023年底都還沒回到前一次的高點。

接著，我統計了0050創新高後再下跌時，最大的跌幅與次數，前文提到的3個區間，股市下跌都超過了20%，也就是一般定義的「空頭」。除了這3個區間外，還有2次創新高後下跌超過20%，分別是在2016年1月和2020年3月。

至於一般的修正，則是下跌超過10%、但小於20%，16年來創新高後總共發生3次。等於創新高後，只有4%的機率會發生修正或空頭的情況。以機率來說，創新高後發生創新高的機率遠大於崩盤，這也代表大盤大部分時間是上漲的，覺得股市創新高而選擇觀望的投資人，從結果來看往往會錯過後續的上漲行情。

如果真的害怕創新高後發生崩盤的狀況，我會建議可以採用定期定額的方式分批進場，這不僅可以避免將所有資金買在最高點外，也增加買在相對低點的機會。

也建議做好資產配置，除了投資股票外，選擇和股票低相關性的資產，以降低整體投資組合的風險，這樣在發生大空頭時，才不會損失慘重、最終退出市場。

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