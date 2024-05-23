快訊

這次不是小動物！故宮黑漆漆、1.2萬戶跳電 台電：施工挖損輸電線路

鄭俊英與勝利醜聞之後，失望粉絲的「脫粉」剖白

艋舺必吃雞湯拉麵沒了！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩這店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

降息前債券ETF布局好時機？00933B總報酬率達13.3% 專家：金融債就是穩

聯合新聞網／ 財經雪倫
00933B是一檔月配息債券型ETF。台股示意圖／聯合報系資料照片
00933B是一檔月配息債券型ETF。台股示意圖／聯合報系資料照片

前不久跟雪友分享雪倫最近布局一檔新的ETF，為了省匯費還特地去開彰化銀行數位帳戶。最近這檔債券ETF表現還不錯，讓我稍微有點信心跟雪友分享一下為什麼選它。

有追蹤財經雪倫的雪友應該知道我有入手二檔月配高股息ETF。雪友可能會好奇有好幾檔績效不錯的季配息ETF，為什麼雪倫要選月配息ETF。

原因很簡單，我懶得再花心思、時間再組月配ETF，我不想將腦子再挪出空間記哪個月份、哪個帳戶會匯多少錢，對我來說最簡單的方式就是直接選月配ETF搞定這一切。

雪倫投資月配高股息ETF後，接著思考的是「怎麼讓配息穩定」。股票ETF有它的美，債券ETF也有它的魅。

思考後，雪倫選擇月配債券ETF國泰10Y+金融債（00933B）做搭配。

從5月13日開始布局，我這次投資較大膽了，不像以往1、2張買ETF，這次買00933B 就設定每次買入5張。

目前持有35張，持有成本16.62元，帳上獲利1,790元。以最近一次公告配息0.07元計算，雪倫下個月會有2,450元債息入帳。

我也為了它開了保管銀行帳戶，所以下個月第一次領息不用被扣匯費。

為什麼雪倫選擇00933B？

安全性＋總報酬：00933B從成立以來含息總報酬率已達13.3%（2.5%配息與10.8%資本利得）投資債券不能只看息率，安全性還有總報酬，也很重要。

月配息＋平準金：債息不稀釋，建構月退現金流好方便。

配息穩：如果不看第一次配息（因為一次配出成立以來的債息，所以金額較高），第二次配息以來都是0.07元。雪倫喜歡配息穩中成長的標的，較好規劃財務。

巴菲特：本來對於00933B主要投資金融債有點顧慮，但想到巴爺爺持股中有不少是金融產業，而且00933B前十大成分債都是世界級的金融業龍頭，像高盛、富國銀行、美國銀行（波克夏也有持股）、HSBC等，而且平均信評A等級，投資起來相較安心。

跟著大戶走：台積電、挪威主權基金都在買金融債，是因為它們安全性較高、配息也較穩定。

巿場預期Fed今年有機會降息，現在先領息以後賺資本利得。

雪倫覺得投資還是要看目的，像雪倫投資00933B是希望能有每月的現金流，所以會設目標張數及想要買進的價位區間，當然也希望能賺到投資等級債券裡，更好的價差表現。

每個人的投資方法不同，投資任何商品要先想好目的是什麼，這樣投資會較落地。

以上純屬雪倫個人看法，不代表買賣建議。再怎麼看好，都不能用信貸投資。

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00933B國泰10Y+金融債ETF 債券ETF 降息

延伸閱讀

台積電（2330）買864元怕被套牢！網指「輝達財報公佈等飆升」：會懷念8字頭

黃仁勳帶所羅門（2359）股價起飛！天天亮漲停...網看1營運關鍵憂重演老AI走勢

00929存股40年後通膨月領剩2萬8！想安心退休要千張...專家指1事必須做到

FED降息有望...進場美股來得及？專家教戰：布局00830享受費半指數上漲

相關新聞

降息前債券ETF布局好時機？00933B總報酬率達13.3% 專家：金融債就是穩

前不久跟雪友分享雪倫最近布局一檔新的ETF，為了省匯費還特地去開彰化銀行數位帳戶。最近這檔債券ETF表現還不錯，讓我稍微有點信心跟雪友分享一下為什麼選它。

0050過去年化報酬率7％大於房價漲幅！ 施昇輝：但鼓勵年輕人買房至今未改變

現在的年輕人或許是從2020年才進入股市，就算早一點，至少都沒經歷過2008年金融海嘯，不能體會股市的凶險...

00929存股40年後通膨月領剩2萬8！想安心退休要千張...專家指1事必須做到

近幾年台股ETF成為投資人的心頭好，市場上ETF種類可謂是百家爭鳴，00929更是人氣排行榜上的常駐股，不少存股族因為它月月配息的現金流，而選擇其作為長期投資標的。若是定期定額買入00929，需要多久能達成月領10萬、開除老闆、安心退休的藍圖呢？

群益臺灣加權正2 看旺

群益臺灣加權正2（00685L）近一周上漲3.5%，市場對聯準會9月降息的預期重燃、美股走高激勵、520行情催化等因素下...

權值股漲勢猛強力助攻…22檔ETF發威 股價創新高

台股昨（22）日氣勢如虹，終場飆漲315點，以21,551點收市，再創歷史新高，台股ETF跟著火熱，平均61檔漲幅為1....

小資族愛它勝過台積電與鴻海 00919勇奪今年來零股交易人氣王

台股創新高，「存股」、「存ETF」的小資存股熱度不減，觀察今(2024)年以來台股零股交易情況，擁有穩定高息配息政策的群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。