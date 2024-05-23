降息前債券ETF布局好時機？00933B總報酬率達13.3% 專家：金融債就是穩

前不久跟雪友分享雪倫最近布局一檔新的ETF，為了省匯費還特地去開彰化銀行數位帳戶。最近這檔債券ETF表現還不錯，讓我稍微有點信心跟雪友分享一下為什麼選它。

有追蹤財經雪倫的雪友應該知道我有入手二檔月配高股息ETF。雪友可能會好奇有好幾檔績效不錯的季配息ETF，為什麼雪倫要選月配息ETF。

原因很簡單，我懶得再花心思、時間再組月配ETF，我不想將腦子再挪出空間記哪個月份、哪個帳戶會匯多少錢，對我來說最簡單的方式就是直接選月配ETF搞定這一切。

雪倫投資月配高股息ETF後，接著思考的是「怎麼讓配息穩定」。股票ETF有它的美，債券ETF也有它的魅。

思考後，雪倫選擇月配債券ETF國泰10Y+金融債（00933B）做搭配。

從5月13日開始布局，我這次投資較大膽了，不像以往1、2張買ETF，這次買00933B 就設定每次買入5張。

目前持有35張，持有成本16.62元，帳上獲利1,790元。以最近一次公告配息0.07元計算，雪倫下個月會有2,450元債息入帳。

我也為了它開了保管銀行帳戶，所以下個月第一次領息不用被扣匯費。

為什麼雪倫選擇00933B？

安全性＋總報酬：00933B從成立以來含息總報酬率已達13.3%（2.5%配息與10.8%資本利得）投資債券不能只看息率，安全性還有總報酬，也很重要。 月配息＋平準金：債息不稀釋，建構月退現金流好方便。 配息穩：如果不看第一次配息（因為一次配出成立以來的債息，所以金額較高），第二次配息以來都是0.07元。雪倫喜歡配息穩中成長的標的，較好規劃財務。 巴菲特：本來對於00933B主要投資金融債有點顧慮，但想到巴爺爺持股中有不少是金融產業，而且00933B前十大成分債都是世界級的金融業龍頭，像高盛、富國銀行、美國銀行（波克夏也有持股）、HSBC等，而且平均信評A等級，投資起來相較安心。 跟著大戶走：台積電、挪威主權基金都在買金融債，是因為它們安全性較高、配息也較穩定。

巿場預期Fed今年有機會降息，現在先領息以後賺資本利得。

雪倫覺得投資還是要看目的，像雪倫投資00933B是希望能有每月的現金流，所以會設目標張數及想要買進的價位區間，當然也希望能賺到投資等級債券裡，更好的價差表現。

每個人的投資方法不同，投資任何商品要先想好目的是什麼，這樣投資會較落地。

以上純屬雪倫個人看法，不代表買賣建議。再怎麼看好，都不能用信貸投資。

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