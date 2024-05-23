00929存股40年後通膨月領剩2萬8！想安心退休要千張...專家指1事必須做到

近幾年台股ETF成為投資人的心頭好，市場上ETF種類可謂是百家爭鳴，復華台灣科技優息（00929）更是人氣排行榜上的常駐役，不少存股族因為它月月配息的現金流，而選擇其作為長期投資標的。

若是定期定額買入00929，需要多久能達成月領10萬、開除老闆、安心退休的藍圖呢？

以下為影音內容：

想用00929月領10萬，需要持有幾張才夠？每月定期定額1張，40年後可以安心退休嗎？

00929是第一檔月配高股息ETF，目前規模即將突破2千億大關，成立時間不到1年，受益人數已經高達69萬人，追蹤指數「台灣上市上櫃科技優息指數」，主要是挑選有成長性、獲利穩定的電子科技股，殖利率由高到低挑選40檔。

因為成分股產業全部集中在電子科技股，受惠今年台股表現亮眼，科技股股價上升同時讓ETF收益分配來源的資本利得、現金股利一併提升，使得今年現金股利不斷上調。

台灣ETF的經理費、保管費並非固定，隨著規模增加，費用率也會呈現階梯式調降，目前00929費用率0.3%、保管費0.03%。

2024年5月7日，00929市場價格為20.23元、現金股利0.25元、年化配息率達11.86%，相比一開始0.11元，單月配息漲幅增加82%。

ETF的收益來源除了成分股的現金股利，還有成分股的資本利得，今年台股突破2萬點，不只配息創新高、ETF價格也隨之上漲，加上00929的成分股ALL IN電子科技股，多頭環境下報酬有機會創新高。

2023年台灣的消費者物價指數年增率為2.5%，如果薪水漲幅沒有超過2.5%，等於變相減薪。

隨著越來越多人開始投資ETF，若是以00929謹慎版（即以過去1年平均股利，當作未來每月的配息金額）的年化配息率計算，總共需要持有75.863張、總成本153萬4709元才能每月加薪1萬元；至於網路所說100萬就能加薪1萬，則是用樂觀版的計算方式。

現在開始定期定額就能安心退休？每月定期定額1張00929，40年後配息月領多少？

假設40年後總共持有480張，總投入成本971萬400元，若是每年年化配息率維持7.82%，配息後立刻完成填息，每月平均加薪6萬3279元；但考慮通膨因素，40年後的6萬3792元只相當於現在的2萬8204元（以每年通膨率都是2%計算）。

然而若以「股息再投入」、善用複利效應，26年後就可以使持股張數達到1006張、40年後3196張。1000張00929平均每月加薪13萬2670元，縱使算上通膨，實際價值也有7萬8460元。

股市現在處於高點，空手進場適合嗎？

以不同的年化配息率算法，得到結果也不盡相同，當下20.23元的股價「樂觀版」、「實際版」算法年化配息率高於9%，處於便宜價格；但「謹慎版」年化配息率為7%-8%，處於合理價格範圍。

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