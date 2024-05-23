小資族愛它勝過台積電與鴻海 00919勇奪今年來零股交易人氣王

台股創新高，「存股」、「存ETF」的小資存股熱度不減，觀察今(2024)年以來台股零股交易情況，擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族投資人青睞，今年來的零股交易日均量144萬股最具人氣，勝過台積電（2330）、鴻海（2317）、長榮（2603）、緯創（3231），成為台股小資最佳人氣王。觀察前十大排行中，台股ETF就占六席，其中高股息ETF更有五席，投資人相當青睞高息ETF的存股價值。

零股交易排行前五名的台股高席ETF今年含息表現，以00919上漲17.43%表現居冠，00929上漲14.53%表現居次、0056上漲11.41%居第三名、00878上漲10.74%位居第四名。法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

財富管理達人表示，00919挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多小資族買盤持續挹注，值得一提的是00919即將在5月底換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票，此外，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，此外，一直以來00919前四次配息採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，不禁也讓投資人對其即將到來的第五次配息深深期待。

目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。