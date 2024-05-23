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0056換股 六檔有機會入列

經濟日報／ 記者崔馨方王皓正／台北報導

台股高息ETF中，規模最大、歷史最悠久的元大高股息（0056）將在下周一（27日）審核相關換股資訊。隨審核日逐漸接近，激勵相關個股近日股價轉趨強勢，市場買盤頗有率先卡位搭轎的意味。

法人預估，潤泰新、長榮、中興電、中華、佳世達、漢唐等六檔個股可望入列0056新成分股，這些公司殖利率大多在5%至6.5%之間；友達、南電、興富發、台塑、文曄、南亞、華新則可能遭剔除。

在有望入選個股方面，法人指出，中興電今年首季每股純益1.93元，為2021年首季來新高。受惠強韌電網計畫，中興電未來將提升擴產動能，現金殖利率近5%，有望迎接被動買盤。

中華車因MG品牌新車款策略，預計第2季將導入國產電動車，持續增加品牌影響力，加上CMC Zinger改款成效佳，預期年銷量可達6.6萬輛。無塵室工程廠漢唐首季毛利、營業利益與淨利皆提升，尤其大客戶台積電成長動能強勁，有望推升相關無塵室業務營收。

0056於2007年12月26日掛牌，主要追蹤「台灣高股息指數」，並篩選未來一年，現金股利殖利率有望最高的50檔股票作為成分股，於6月、12月半年調整一次。統計至昨（22）日，近5日平均淨值39.73元、最新基金規模2,926.1億元。

目前0056主要持股與占比依序為：鴻海3.5%、聯詠3.2%、聯發科2.9%、中信金2.8%、和碩2.8%、聯電2.7%、群光2.6%、華碩2.6%、元大金2.6%、瑞昱2.6%、大聯大2.5%。

個股 殖利率 高股息

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