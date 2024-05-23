0056換股 六檔有機會入列

全台最多人持有的投資標的國泰永續高股息（00878），今日漲幅1.44%、收在23.2元。在高股息ETF中表現相對強勢，跟上台股大盤1.48%漲幅，也往本季除息參考價23.51元再邁一大步，法人表示，00878應能於幾日內順利完成填息，且觀察元大台灣價值高息（00940）近期換股操作，極可能間接幫00878抬轎。

2024-05-22 14:44