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權值股漲勢猛強力助攻…22檔ETF發威 股價創新高

經濟日報／ 記者高瑜君╱台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（22）日氣勢如虹，終場飆漲315點，以21,551點收市，再創歷史新高，台股ETF跟著火熱，平均61檔漲幅為1.2%，總規模來到2.09兆元，續寫新猷，22檔收盤價創新高，市場焦點鎖定收盤價創新高、高含「積」量、高價位、完成填息等四大題材的ETF。

押寶輝達（NVIDIA）財報利多的買盤相當踴躍，加上輝達執行長黃仁勳21日出席戴爾全球大會後受訪時，大讚台灣是全球科技供應鏈的中心，輝達需要台灣，激勵台股大漲1.4%，是昨日亞股中表現最強的市場。

根據CMoney統計，昨日共有22檔台股ETF收盤價改寫成立以來新高價、占比達36%，包含元大台灣50（0050）、富邦台50、國泰台灣5G+、群益台ESG低碳50、凱基優選高股息30等各家代表ETF。

台股ETF市場概況
台股ETF市場概況

台積電昨天股價一路衝高，以歷史天價864元收市，帶動高含「積」量ETF跟著大漲，如含「積」量達61.2%、比重最高的富邦科技；逾五成的元大台灣50、富邦台50；逾四成的富邦摩台、元大MSCI台灣、元大電子、富邦公司治理等漲幅都落在1.6%至2.4%之間，比大盤更強勢。

台股百元以上ETF維持六檔，依序為：元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣50、富邦科技、富邦摩台和永豐臺灣加權；其中，國泰臺灣加權正2衝上201元，與元大台灣50正2並列「唯二」的「200元俱樂部」成員。富邦台50收在99.5元，蓄勢叩關百元整數價位。5月已有10檔台股ETF除息，受惠台股的創新高行情加持，復華台灣科技優息、中信小資高價30於昨日完成填息，分別花費兩日及四日，帶動填息比例提升至四成；其中，富邦特選高股息30花兩天已在5月20日填息、台新永續高息中小更是在16日上演一日填息。

富邦台50經理人洪珮甄指出，台積電在全球晶圓代工業一枝獨秀的領先地位，受惠AI／高速運算（HPC）快速發展，台積電業績屢創新高，今年以來股價漲幅達45.7%，推升台灣加權指數站上2萬大關，昨日再度創新高點位。

展望後市，隨著實體經濟回溫、AI浪潮延續，台積電、AI伺服器與機器人等供應鏈業績看俏，樂觀看待台股表現。

台積電 台股 富邦

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