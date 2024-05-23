快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

複委託買比特幣ETF 專業法人戶擬先行

經濟日報／ 記者廖珮君戴玉翔／台北報導

比特幣飆漲，財委會立委葛如鈞詢問，國人是否可透過複委託投資美國比特幣ETF？金管會主委彭金隆昨（22）日說，各國並非全部開放投資比特幣ETF，金管會仍研究中，即便放行，也會以專業法人戶先行，年底前會定案。

立委顏寬恆和楊瓊瓔則關切虛擬資產專法何時上路？彭金隆說，6月底前虛擬資產平台業者（VASP）會先成立公會，金管會透過虛擬資產平台的指導指引，對這些虛擬資產業者做自律規範，9月底前「虛擬資產管理專法」計畫會出爐，會先有架構，接下來才會走立法進程，法案可能要等到2025年上半年才會出爐。

彭金隆說，券商公會已在4月24日向金管會提出，國人透過券商複委託投資比特幣ETF的建議方案，參考國際上非全部開放，例如南韓、日本都沒開放，新加坡、香港則有條件式開放，券商公會是建議先開放專業投資人複委託投資比特幣ETF，且要簽訂風險預告書。

依規定，專業投資人包括專業機構、專業法人及專業投資人（財力3,000萬元以上）。彭金隆說，即便放行，也會以專業法人戶先行，不會先開放一般投資人。

美國證管會（SEC）是在今年1月10日核准11檔直接投資比特幣的ETF在美國上市，成為加密貨幣重大里程碑，也引發比特幣飆漲。

ETF 比特幣

延伸閱讀

金管會新主委首備詢 李彥秀關切壽險業淨值比3%能否調

台灣設計已死？立委爆巴奧台灣館主視覺疑抄襲Apple

金管會新主委彭金隆「請益之旅」續集 這次和15家金控代表「面對面」

上任前第三場 準金管會主委彭金隆13日與13家金控董總面談

相關新聞

金管會主委彭金隆：壽險業接軌新制…事緩則圓

壽險業將在2026年接軌IFRS 17及ICS 2.0新制，這也是新任金管會主委彭金隆上任後最大挑戰，他曾以預言奇書「推...

金管會主委彭金隆：安全、發展 雙軌並進

金管會主委彭金隆新官上任，對金融市場提出「安全」與「發展」兩大政策目標，立委郭國文昨（22）日詢問彭金隆「安全」與「發展...

金管會主委彭金隆談金融營業稅 盼降回2%

金融營業稅5%將在2024年底落日，金融業極力爭取調降。金管會主委彭金隆昨（22）日首度表態，強調兩重點：一、金融營業稅...

金管會主委彭金隆：當沖賺少賠多 大戶最傷

現股當沖證交稅減半優惠措施即將在2024年底到期，券商公會力爭續延長五年，財委會上立委賴士葆、王鴻薇詢問，當沖交易到底賺...

複委託買比特幣ETF 專業法人戶擬先行

比特幣飆漲，財委會立委葛如鈞詢問，國人是否可透過複委託投資美國比特幣ETF？金管會主委彭金隆昨（22）日說，各國並非全部...

小額壽險保單免強制還債 法規最快下月預告

若要保人遭追債，保單恐遭法院強制執行解約以清償債務，影響被保險人保障。對此，金管會近期已開會討論，將建議對小額人壽保險、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。