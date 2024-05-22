債券ETF規模 衝破2.5兆

隨著聯準會（Fed）升息至高位，債券價格跌至20年新低，相對的債券殖利率也來到甜蜜點，鎖定高殖利率的買盤源源不絕，盤面上債券ETF來到91檔，推升債券ETF總規模達2.54兆元，雙雙續創新高。

債券ETF市場概況

ETF募集熱潮一波接一波，債券ETF接棒高股息ETF，成為動能來源，看準國人投資商品最重要的訴求就是創造穩定的現金流、ETF使用「收益平準金」原則拍板，月月配和收益平準金成為兩大吸金關鍵，中國信託及富邦兩大ETF發行商強勢加入債券ETF月月配暨收益平準金戰局之中。

去年起元大、國泰、群益投信陸續在部分人氣旺的債券ETF進行修約加入收益平準金機制。如今富邦投信不僅將旗下富邦全球投等債（00740B）、富邦全球非投等債兩檔ETF納入收益平準金，還進一步將配息頻率由原季配息修訂為月配息，亦為該投信首度月配息、收益平準金的產品。

富邦投信說明，過去未採用收益平準金機制，主要疑慮在於擔心市場誤解投信業者濫用平準金機制，刻意拉高配息吸引投資人，恐引發爭議。隨主管機關對於收益平準金的四大原則出爐，最重要的ETF實際配息率不應超過所追蹤指數的配息率，使平準金機制回歸原有的良善美意。

經過數次研擬，基於平準金機制有利維護既有投資人收益分配權益並提升公平合理性，避免ETF配息受規模增加而稀釋，富邦全球投等債、富邦全球非投等債7月底將為首次啟用平準金機制與月配息評價日，除息日預計落在8月中旬，投資人最快將於9月收到第一筆月配息。

去年起新成立的債券ETF都有收益平準金，且多數為月月配，新兵仍將陸續報到，包含22日開募的中信優息投資級債、6月19日開募的凱基A級公司債，其中，中國信託投信是最早祭出債券ETF月月配的業者，這次推出旗下第三檔月月配債券ETF，也是該投信首檔使用收益平準金ETF、市面上首檔IPO 10元的債券ETF；凱基A級公司債則是首檔在月底配息債券ETF。

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