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00878有望受00940換股助攻！今跟大盤收紅23.2元、離除息價只差一小步

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今日收紅，熱門ETF00878也跟上大盤漲幅。示意圖／中央社
台股今日收紅，熱門ETF00878也跟上大盤漲幅。示意圖／中央社

全台最多人持有的投資標的國泰永續高股息（00878），今日漲幅1.44%、收在23.2元。在高股息ETF中表現相對強勢，跟上台股大盤1.48%漲幅，也往本季除息參考價23.51元再邁一大步，法人表示，00878應能於幾日內順利完成填息，且觀察元大台灣價值高息（00940）近期換股操作，極可能間接幫00878抬轎。

台股大盤今（22）日在台積電、電子股領漲下再創新高，傳產與金融也一片紅通通，終場上漲315.08點，收在21551.83點，漲幅1.48%。市場樂觀看好輝達將公布的財報，助攻台積電今日開高走高，拉一根大紅K直衝864元，創歷史新高，單日大漲2.73%。

高股息ETF表現亦佳，包含統一台灣高息動能（00939）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）上漲0.83%~0.92%不等，復華台灣科技優息（00929）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息（0056）漲幅則超過1%以上。

而上周超車中鋼，成為全台最多人投資標的的00878，今日表現尤為強勁，領先一票股息ETF，單日上漲1.44%，成交量來到6.2萬張。

法人表示，近期元大台灣價值高息（00940）啟動換股，「21進21出」大動作調整，由於持股和00878有10檔重疊，像是新納入的華碩就是00878的第一大持股，以及第一金、永豐金也有2~3%的占比。加上00940調高權重的聯電、中信金、聯發科、日月光等7檔，這10檔個股占00878約36%的權重，因此在00940這波換股潮帶動下，00878有望受惠、快速填息。

高股息ETF今日表現亦佳。
高股息ETF今日表現亦佳。

00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息 2330台積電 ETF

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