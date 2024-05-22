FED降息有望...進場美股來得及？專家教戰：布局00830享受費半指數上漲

今年最大利多來襲，FED有望降息＋美國總統大選，現在買美股會不會太晚？費半ETF投資10年績效高達851%，高點還能進場嗎？

市場上就是多元選擇，有人買債券等降息，有人就是選擇衝一波，以今年來講，年底前有機會降息2碼的話，長天期美債有可能創造9％績效表現（存續18年x降息二碼0.5％=9%預期績效）。

要是積極型投資人，債券這種溫吞走勢肯定不是你的愛！那追住更高的績效要怎麼辦呢？教科書都有教「高波動=高預期報酬」，那什麼產品天生就是高波動？當然是產業型與特殊策略型的產品。

我在新書《教你一本搞懂ETF》也有列出多檔給各位參考，像是以下幾種：

動能策略型：00733 槓桿型：00675L、00663L 產業型：00757、00830

今年的焦點在半導體產業題材上，尤其是半導體產業搭上AI熱潮，從去年一路延續到今年，追求高績效的過程沒放入半導體類的產品就會錯過。

那哪一檔適合呢？是要投資在上游半導體供應鏈？還是要投資在整個半導體題材呢？

市場就是這麼多元，想要哪種都有，但是你要問哪一種涵蓋範圍比較廣泛、有足夠績效可以遵循，那肯定是費城半導體指數。上游、中游、下游、代工、品牌，一次全部涵蓋。

在過去多年起伏中也是逐步累積出驚人績效，投資費城半導體指數有幾種選擇：

一種是複委託：SOXX 一種是海外ETF：00830

喜歡國外指數的可以找一間海外下單手續費便宜的證券商來下單，可以省不少錢。像是最近國泰證券有打廣告，美股下單只要0.1美元，這種就很便宜啦。

另一種方式就是在證券市場下單00830，也是一樣可以布局在費城半導體指數上，享受這一波半導體上漲的機會。

總結來說，只是想要領息的選高股息或是債券ETF，想要衝刺績效的選產業型或是策略型，不知道該選什麼，選核心的市值型，只要你想投資，市場上總是有一檔適合你。

不過還是提醒一下，所謂的績效都是基於長期投資，短期會怎麼走那是不一定的，若不想長期投資只是想短線進出，選熱門題材個股或是期貨當沖才是正解。買ETF做短線進出，肯定是誤會了什麼。

◎本文內容已獲股魚授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。