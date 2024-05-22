0050、006208、VT…幫小孩紅包存股這些標的一次投入！ 指數達人：比較擔心家長亂賣股票

很多朋友都會問我要怎麼幫孩子投資，要定期投資嗎？我沒有投資社群和LINE

我的答案：量力而為。

我不會幫你個股健檢，那個都是詐騙

倘若家長你能額外每個月給孩子1000、3000之類，那除了紅包一次性投入外，也能幫他定期定額投入。重點家長要量力而為

最後實務上我比較擔心的不是股市漲跌，不是幫孩子投入多少，也不是孩子本身而是擔心家長你自己。我看過太多家長自以為高點、現在很危險等等幫孩子賣出股票，或是胡亂操作一番，結果賠光。

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