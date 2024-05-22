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00937B 追募額度到位 今年來受益人數增加逾16萬人

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來受益人數增加逾萬人債券ETF。（資料來源：CMoney、2024/05/22）
今年來受益人數增加逾萬人債券ETF。（資料來源：CMoney、2024/05/22）

聯準會降息時間遞延，在最近一次FOMC會議後，市場預期最快9月有望啟動降息，也持續吸引投資人透過債券ETF來卡位未來降息行情，統計今年來整體債券ETF(不含槓反型)規模增加逾4,300億元，達2.49兆元，受益人數更是周周增，今年來累計增加逾54.8萬人，總人數突破160萬人大關；在市場需求旺盛下，債券ETF追募活動積極，00937B群益ESG投等債20+第7次追加募集申請已獲核准，本次追加募集額度最高為195億元，22日起進行初級市場配售。

ETF投資達人表示，自去年下半年聯準會降息風聲四起後，掀起債市投資熱潮，債券ETF同樣熱賣，雖然近期在通膨數據變化的牽動下，令市場在調整降息時點預期的過程中為債市增添波動，不過整體而言在聯準會對於降息不是不降，而是遞延的大方向下，仍持續吸引投資人透過債券ETF來掌握投資契機。

ETF投資達人觀察，以今年來受益人數增加較多、超過萬人的債券ETF來看，清一色為長天期債ETF，當中又尤以00937B人數增加超過16萬人最多，其次則為00687B與00679B。

ETF投資達人進一步分析，00937B獲得投資人青睞，主要歸功於其產品設計正好切中現階段投資人所需，以長天期ESG BBB投資級公司債為標的，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，一次滿足投資人對於長天期債券、收益水準、資產品質等需求，故持續吸引市場目光。

群益投信也在官網公告中提醒，因市場參與熱烈，請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性。有買進計畫的投資人，務必審慎評估價格之合理性，目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

ETF 債券ETF

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