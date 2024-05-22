00713、0056、00850組每月領息！達人實測：定期定額5千元絕對夠累積財富

5,000元真的能累積財富嗎？對於存股莎莉真的是半信半疑的開始，直到2年多過去帳面由負轉正，錢被紮實存下來未實現損益也越來越多，才讓我相信自己也能輕鬆存股。

踏入存股最大的感觸是，還好當初自己願意開始做。

5,000元絕對可以累積財富，莎莉的投資節奏是持續且穩定，投入金額由少至多慢慢加大投資部位。

定期定額就是一個不錯的由少至多，且要求自己持續穩定投入的方式，時間到自動扣款省下盯盤時間。

如果想打造月配息的朋友，可以參考看看元大證券的精選三雄。

近五年現金殖利率：6.32% 配息月份：1、4、7、10月

近五年現金殖利率：3.73% 配息月份：2、5、8、11月

00713元大臺灣高息低波

近五年現金殖利率：5.49% 配息月份：3、6、9、12月

◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。