00713、0056、00850組每月領息！達人實測：定期定額5千元絕對夠累積財富

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聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖／聯合報系資料庫
台股示意圖／聯合報系資料庫

5,000元真的能累積財富嗎？對於存股莎莉真的是半信半疑的開始，直到2年多過去帳面由負轉正，錢被紮實存下來未實現損益也越來越多，才讓我相信自己也能輕鬆存股。

踏入存股最大的感觸是，還好當初自己願意開始做。

5,000元絕對可以累積財富，莎莉的投資節奏是持續且穩定，投入金額由少至多慢慢加大投資部位。

定期定額就是一個不錯的由少至多，且要求自己持續穩定投入的方式，時間到自動扣款省下盯盤時間。

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◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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