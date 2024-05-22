00713、0056、00850組每月領息！達人實測：定期定額5千元絕對夠累積財富
5,000元真的能累積財富嗎？對於存股莎莉真的是半信半疑的開始，直到2年多過去帳面由負轉正，錢被紮實存下來未實現損益也越來越多，才讓我相信自己也能輕鬆存股。
踏入存股最大的感觸是，還好當初自己願意開始做。
5,000元絕對可以累積財富，莎莉的投資節奏是持續且穩定，投入金額由少至多慢慢加大投資部位。
定期定額就是一個不錯的由少至多，且要求自己持續穩定投入的方式，時間到自動扣款省下盯盤時間。
如果想打造月配息的朋友，可以參考看看元大證券的精選三雄。
0056元大高股息
近五年現金殖利率：6.32%
配息月份：1、4、7、10月
00850元大臺灣ESG永續
近五年現金殖利率：3.73%
配息月份：2、5、8、11月
00713元大臺灣高息低波
近五年現金殖利率：5.49%
配息月份：3、6、9、12月
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