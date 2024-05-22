老將新兵齊發力 債券ETF市場規模直逼2.5兆元
押寶降息行情，國內投資人布局債券ETF。截至目前，國內債券ETF累計達87檔，總規模逼近新台幣2.5兆元，老將新兵齊發力，今天又有中信優息投資級債（00948B）開募。
美國聯準會（Fed）的降息腳步持續焦著，不過美國日前公布4月消費者物價指數（CPI）較3月攀升0.3%，低於市場預期的0.4%，顯示消費熱度出現降溫跡象，重新點燃今年內開始降息的市場預期，不少專家預測最快9月啟動降息。
國內民眾超前部署債市反轉行情，帶動債券ETF市場規模不斷擴大。根據投信統計，目前為止，國內債券ETF累計達87檔，總規模逼近2.5兆元。
其中，國泰20年美債（00687B）為目前國內規模第3大的債券ETF，僅次於元大美債20年（00679B）和元大AAA至A公司債（00751B）。今年來，00687B就追募6次，規模大增超過700億元，最新規模已衝破1500億元大關；受益人數也超過21萬人，持有超過千張的大戶就有上百名，下個月將進行今年第2季除息，規模有機會再成長。
債券ETF市場新兵也持續湧進，中信投信發行的00948B今天正式開幕，主打全台首檔10元發行的債券ETF，採月配息，預計6月成立，最快8月首次除息。
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