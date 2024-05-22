4月定期定額排行揭曉！中鋼寶座被00878奪走、台積電地位穩固 存股族增加

今天這集來聊聊「定期定額人氣排行-2024年04月版」。此排行為113年04月證交所公告內容。

與3月相比較

與上個月的排行對比，個股和ETF的排行榜皆未異動，觀察個股部分，台積電交易戶數這次突破7萬人！看來護國神山在大家心目中還是有一定地位。

而ETF的部分，交易戶數也明顯有上升的趨勢，代表著想透過ETF來定期定額累積財富的朋友們，越來越多了！

另外集保在5月18日公布最新股東人數，長年穩居冠軍寶座中鋼首度被人氣ETF00878超越，股東人數衝高至126萬9986名，是貨真價實「國民ETF」。

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