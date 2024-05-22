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9月降息？債券 ETF 規模直逼2.5兆元 00687B人氣強強滾

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國消費者物價指數(CPI)最新4月經濟數據日前出爐，顯示消費熱度已降，提升降息信心，多數預期最快就會於9月啟動降息，儘管台美股市最近相當熱鬧，債券ETF規模也不斷創高，國泰20年美債(00687B)今(2024)年不到五個月就追募六次，規模大增超過新台幣700億元，受益人數已經超過21萬人，其中持有超過千張的大戶就有上百位，6月即將進行今年度第2季除息，可望再吸引一波想要搭降息列車的投資人。

國泰20年美債(00687B)基金經理人江宇騰表示，前兩年美國聯準會為降低通膨暴力式升息，重創債市，但只要消費熱度顯著下降時，利率就有機會反轉，加速聯準會官員啟動降息循環的決心。由於債券價格和市場利率是反向關係，開始降息代表利率會下滑，債價就會出現反彈，00687B規模和受益人能夠迅速上升的最大原因，莫過於基金平均有效存續期間約16年(截至5/17)，也就是說接下來如果利率下降1%，債券價格有機會上升約 16%，若是下降2%，價格有機會上揚超過3成，深具投資價值。

法人分析，00687B最新價位約30元，相較2022年3月16日聯準會第一次升息前，至少都要40元以上，可以說是多年來難得一見的甜甜價，00687B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，目前指數殖利率大約4.65%，基金為每季配息，也就是說降息前可領息，降息開始後，還有債券價格上漲的利多可期。

目前全台債券ETF已多達87檔，規模達新台幣2.4兆元，20年以上的長天期美債也有10檔以上，專家建議債券ETF選大不選小，大規模的流動性較無虞，而想要衝這一波債市資本利得的投資人，則推薦選長不選短，首選國泰20年美債(00687B)就是少數千億級的長天期債券ETF，加上長期折溢價表現穩定，更是唯一榮獲2024年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」債券類指數股票型基金獎的得獎ETF。

債券ETF 降息

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