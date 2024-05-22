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國內債券 ETF 首創殖利率優化因子 中信 ETF 00948B 5月22日起開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信優息投資級債(資料來源：ICE、Bloomberg、中國信託投信整理)
中信優息投資級債(資料來源：ICE、Bloomberg、中國信託投信整理)

首檔發行價一股10元的債券ETF來了！中國信託投信推出中信優息投資級債（00948B）除了採取月配息機制外，並納入殖利率優化因子及收益平準金機制，著眼要讓投資人優化存債有感，靈活規劃現金流。即日起至28日展開募集，想要以發行價買進的投資人，可以在募集期間直接向中國信託投信或20家銷售機構申購，現在進場還有機會迎接債券的甜蜜點。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀表示，短期仍會處於等待降息階段，投資人可布局追求較高息收的投資等級債ETF，可望一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求。

以中信優息投資級債（00948B）來看，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，除了是台灣首檔10元發行價外，更是國內掛牌債券ETF追蹤指數首創殖利率優化策略，相較一般投資等級債指數，可望提升債券指數殖利率，且同時納入ESG篩選機制，兼具目標收益優化及篩出優質債券。

所謂的殖利率優化因子，呂紹儀說明，主要是在單一產業、單一發行人、單一債券權重、單次調整周轉率等限制下調整債券權重，以達成追蹤指數相較原始指數增加殖利率為0.6%目標，也就是將殖利率高的成分債權重調高，而殖利率低的成分債權重調低，因此無論是在降息或升息的利率環境下，透過指數篩選流程優化投資級債收益率，可望享有升級版的債息殖利率水準。

根據Bloomberg統計至4月30日，中信優息投資級債（00948B）追蹤指數殖利率達6.44%，且進一步觀察指數2016年12月31日成立以來，投資級優化收益ESG債券指數相比一般投資級債殖利率平均優化0.5%至0.6%，由此可見，該檔ETF除篩選BBB級以上的投資級債，更透過殖利率優化效果，目標就是要讓債券殖利率進一步提高，投資人有望存債更有感。

債券ETF 殖利率

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