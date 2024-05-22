台股 ETF 受益人連12周創高 今年來00919人氣績效王

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人最新一周增加145,06人，來到832萬人為連續12周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6,070,728人，目前已來到8,322,379人，增加了2,251,751人，檔數也從去年的56檔來到61檔；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均也有上漲13.67%的好表現。

進一步觀察各檔今年來受益人淨增減(扣除今年新成立ETF)，其中，群益台灣精選高息ETF（00919）增加34.5萬人最具人氣，其他增加前五名依序分別為：元大台灣價值高息(00940)、復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)，清一色都是高息ETF，這五檔新增加172.6萬受益人，顯示出台股高息ETF還是最受投資人喜愛。

以今年來含息績效來看，00919上漲16.41%績效最佳，00929上漲13.13%居次，0056上漲9.91%排名第三，00878上漲9.16%排名第四。

理財達人指出，00919即將在5月底換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票，此外，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，同時00919有收益平準金機制，並且採每季3、6、9、12月配息， 00919自成立以來共配息4次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，

呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞，而投資人對其第五次配息也寄予厚望。