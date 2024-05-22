00940持續破發...套牢股東該下車？達人：近半年指數績效贏過0056、00929

2024年ETF百花齊放，尤其高股息ETF是各勝擅場，但這1年最有代表性的名字肯定是元大臺灣價值高息（00940）。它是台灣ETF史上最轟動、最熱門的存在，只是上市至今持續「破發」，股價有些掙扎，存股成了賠錢韭菜？空手的朋友到底能不能投資，已經買下去的又該換00878、0056、00919等等高股息ETF嗎？

以下為影音內容：

元大高股息（0056）是台灣第1檔高股息ETF，很長一段時間是國民ETF的代名詞，經過16年又28天的耕耘，股東人數成功突破100萬。

國泰永續高股息（00878）是現任人氣王，第1檔有季配息+收益平準金的高股息ETF果真創造風潮，只花了2年9個月又12天，就吸引超過100萬人持有，成為台灣ETF第1人。

接著00940來了，2024年4月1日上市，在寫稿的當日（5月12日），已經在100萬受益人大門前徘徊，大幅改寫史上紀錄只差一小步，未來很有可能看見00940超車0056、追趕00878，站上台灣人氣ETF頂點。

不過也有不少人在看00940的笑話和熱鬧，網路上不乏「00940容易破發下市？」、「破發超慘」、「存股的都是韭菜？」等等討論，00940真的這麼差？空手的到底能不能投資？已經買下去的該換股嗎？

00940會下市嗎？

00940一掛牌就「破發」，中間還遇上台股一波下跌，加上發行價格10元，於是出現一種「00940比較容易跌到下市」的說法。

以台灣證券交易所公布的下市條件，針對股票型ETF的下市條件為「最近30個營業日平均規模低於終止門檻」，門檻為1億元，然而00940有1800多億的規模，實在難以想像下市。跌到下市，那得是市期貨信託類ETF比較有可能發生。

破發好慘怎麼辦？

00940自上市第1天，股價始終沒能站回或超越10元，跌破發行價格稱為「破發」，也是00940備受嘲笑與質疑的一點，但是投資ETF破發與否並不重要，關鍵在於「指數」。

百萬級高股息ETTF0050、00878都曾經破發過，0050在2007年12月26日上市，發行價格25元，結果2008年遇上金融海嘯，很長一段時間都處於破發狀態，股價來一度跌到12.55元（2008年10月27日），重返榮耀得到2010年下半年了。

00878於2020年7月20日上市，發行價格15元，掛牌沒多久就破發，不過時間比較短約3個月。所以ETF是否破發和上市時間點、外部大環境有很大的關係，有可能是「非戰之罪」，只要確認指數的選股邏輯沒問題，也符合需求、清楚自己買得是什麼，就沒什麼需要擔心。

以0056、00878來看，能不能勝過大盤是一回事，但只要交出正報酬，破發沒什麼大不了。

00940「韭是你」賠慘嗎？

00940股價在9元多徘徊，代表當初數量超龐大的用10元價格申購投資人，全都在「套牢中」，於是不少人會嘲諷「當韭菜」、「被騙上車」；不過00940指數篩選大方向沒什麼問題，包含市值300大、多項基本面指標、盈利能力、自由現金流量等，雖然不認為偏主動選股的Smart Beta長期能勝過大盤，但要因此說「割韭菜」、「買了賠到脫褲」倒也不至於。

對於已經上車的存股族，建議保持耐心，投資本來就要看長期，目的地才是重點，中間顛簸只是過程，00940才上市1個多月，何況它追蹤的「台灣價值高息指數」從發布以來是有在成長的（基期為5000點）。

現在能買00940嗎？該改換其他高股息嗎？

這題沒有標準答案，買不買00940、換不換0056、00878、00919、00929是大家的自由，每個人的投資偏好、目標、可能承受風險大不相同，有時候看再多理論和分析，如果不能說服自己，肯定沒有辦法長期持有。

現在台灣的高股息ETF數量極多，選擇多元，在換股之前，不妨先分析00940的表現真的不好嗎？

00940才剛掛牌不久，想看長一點的成績得研究指數，「台灣價值高息指數」基期是2023年12月15日，至今快5個月，對照組為0056的「台灣高股息指數」、00919「台灣精選高息指數」、00929「特選台灣科技優息指數」，結果顯示00940績效排名第2，輸給00919、小贏0056、00929，不過要強調是指數表現而非ETF，加上時間不到半年，所以僅供參考。

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