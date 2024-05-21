台股ETF 買氣不退燒
根據台股ETF集保戶股權分散統計，台股ETF受益人最新一周增加14,506人，已逾832萬人，為連續12周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6,070,728人，目前已來到8,322,379人，增加了2,251,751人，檔數也從去年的56檔來到61檔；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均也有上漲13.67%的好表現。
進一步觀察各檔今年來受益人淨增減（扣除今年新成立ETF），其中，群益台灣精選高息ETF（00919）增加34.5萬人最具人氣，其他增加前四名依序分別為元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），清一色都是高息ETF，這五檔新增172.6萬受益人，顯示出台股高息ETF還是最受投資人喜愛。再以今年來含息績效來看，群益台灣精選高息ETF上漲16.41%績效最佳，復華台灣科技優息上漲13.13%居次，元大高股息上漲9.91%排名第三，國泰永續高股息上漲9.16%排名第四。
理財達人指出，群益台灣精選高息ETF即將在5月底換股，6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票，此外，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，仍有足夠配息續航力，00919自成立以來共配息四次，而且皆已完成填息。
市場法人表示，5月適逢繳稅旺季、大量高股息ETF調整持股等因素，加上台股上市融資水位目前處於高檔，仍須提防大盤漲多後的修正風險，較佳投資策略仍為分批布局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。
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