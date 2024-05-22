他月投3千006208、00692憂太晚買！網曝投資重點是這個

台股21日開低震盪，早盤以21239.26點開出，終場收在21236.75點，下跌34.88點，跌幅0.16%，成交量3,731.01億元，三大法人賣超49.17億元。有網友擔心，現在才進入股市恐怕來不及，他規劃每月定期定額2000元投資006208、1000元投資00692。其他人鼓勵他，不需要想太多，投資永遠不嫌晚，不過由於資金較少，因此建議他集中一檔標的。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年三十歲，今年四月初才進入股市，平時開銷包括房貸、車貸、保險、停車場費、未來育兒費、基本生活費等，他從四月開始每月定期定額2000元投資006208、1000元投資00692。

該網友表示，由於基本開銷多、薪水不高，因此只能先少量投資，未來貸款還完會持續增加投資金額，他表示，「我這樣這麼晚才開始，如果買了5年後，報酬率會不會根本沒賺什麼？畢竟現在股市在高點，還是乾脆換成高股息？每個月領股息還貸款，有點怕投資的時間太晚，沒有太大的效益」。

其他人則留言「大盤ETF不擇時不擇價，006208開始就對了，但投資的年限我覺得可以再拉長一點看，然後可以集中投入一檔」、「不要想太多，種一棵樹最好的時間點是十年前，其次是現在」、「慢慢買，然後高股息不是不行，但每個月投入幾千基本上0幫助，你假設一個月3000，一年快四萬好了，一年大概只能領不到2000，一個月補貼150，手機月費都不夠」。

還有人留言「5年市值太短了，沒能預期5年後是不是牛市，起碼放個10年才有感。記得2022年崩盤一堆人停扣定期定額覺得超好笑，當時版上幾乎沒人問存股只問要不要停損，反倒大盤兩萬點一堆人問來得及嗎，低點抱得住還加碼才重要」。