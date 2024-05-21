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又進場00878…均價上升也不怕？ 存股哥：不敢買張數跟股息也永遠無法增加

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

「資產全靠借 越借越有錢」、「來市場混 欠錢的人才是老大」，你有越多資產，就有越多開槓桿的本錢，複利效果越強、現金流越大，不過還是要說，你不一定要開槓桿才能存股，照自己的節奏跟方式比較重要。

評估一下目前狀況，覺得還有槓桿的空間，於是再借了10萬買進4張00878跟一點00929零股，00878張數從101張增加到105張，成本均價從18.59上升到18.75。

我自己是沒有均價恐懼症，我也不知道為什麼那麼多人有這個症頭，就算你均價15塊但只有不到10張，獲利%數好像很厲害，但也才沒多少錢。

像00878這麼優質的標的，均價增加的速度根本追不上股價的漲幅，如果我怕均價提升不敢買，那張數跟股息也就永遠不可能再增加。

最重要的維持率部分，質押借款金額共217萬維持率205%，加上18萬信貸總負債是235萬，目前總值749萬，債限控制在31.3%，我評估這已經是我目前能槓桿的最大上限，所以今年不會再增加槓桿。

接下來要做就是持續投入本薪跟股息持續衝高總市值，每個月固定還信貸降低負債，然後再為下一筆質押做準備。

今年目前為止的質押操作也差不多告個段落了，大概花了3個月左右「持續借貸買進」，我覺得一次增貸槓10萬塊這個節奏滿不錯的，維持率不會波動太大也有一定的金額，可以評估自己是否要增加或減低槓桿。

另外我的手上還有300萬股票可以再質押提升維持率，我一直不太建議把身上所有股票全部拿去質押，這樣你身上剩下的股票都是用質押借貸買來的，永遠保留彈性，讓自己有後退好幾步的空間，而不是後退一步就摔下懸崖，這樣才是比較健康的心態。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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