ETF前5名全都是高股息！00878超越中鋼成台股人氣王、00940不受破發影響

相信對投資人來說，近期的ETF大戲一定是人手一張的元大台灣價值高息（00940）首次成分股調整出爐！然而在這巨量的1800億資金下，00940換股對本身體質的影響是甚麼？被換出與被換入的各股又該關注誰？今天一次搞明白。

2024-05-21 13:42