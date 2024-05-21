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ETF前5名全都是高股息！00878超越中鋼成台股人氣王、00940不受破發影響

聯合新聞網／ 大芥存股
台股ETF買氣正旺。台股示意圖／聯合報系資料照片
台股ETF買氣正旺。台股示意圖／聯合報系資料照片

今天大芥來分享「台股ETF的人氣排行」，發現前5名居然都是高股息ETF，也順便整理了相關的資料分享給大家，那就繼續往下看吧。

台股ETF人氣王Top 5「國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）」

00878-國泰永續高股息

受益人數：1,269,986

基金規模：2780.44億

0056-元大高股息

受益人數：1,055,243

基金規模：2889.95億

00940-元大台灣價值高息

受益人數：991,006

基金規模：1873.81億

00919-群益台灣精選高息

受益人數：779,700

基金規模：2085.56億

00929-復華台灣科技優息

受益人數：719,183

基金規模：1992.41億

00878除了排行台股ETF之首外，還超越個股中鋼成為台股人氣冠軍，另外近期剛上市的00940也排到了第3名，前5名高人氣標的都是高股息ETF，現金流的魅力相當受到大眾的青睞。

◎本文內容已獲大芥存股授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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