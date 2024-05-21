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靠006208、00878、00713年領百萬股息是財富自由？理財達人：目標存股千張ETF

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖／本報系資料庫
台股示意圖／本報系資料庫

我在存股初期時，數度覺得「我到底要存到什麼時候？」，仰望著前輩大神們年領好幾百萬，咬著牙默默默默走來，也算是有點倒吃甘蔗，漸入佳境的感覺。

其實今年百萬股息達標，其中最大的進展，是有幾家公司近年配發股息增加，而這兩年在台積電、寶雅、大學光幾檔個股上有不錯的獲利了結，因此有多餘的本金可以再投入。（但還是很後悔賣了台積電…）

我也在去年底開始調整減碼中概股，轉向更有把握的標的以及高股息ETF，因此也才順利達標百萬元。

減碼中概股，雖然損失大約150萬元，但也讓我更明白時間成本的重要性，也是下一個成長的開始。

16年多說起來不短，我的人生也發生了許多重大轉折，但回首再看，我很感謝自己過往的努力、決定與堅持。

雖然經歷低谷，但在谷底翻揚的感覺，讓我現在越覺得豐盛。

對於高收入高稅率的朋友，領股息並不划算，你有更好的投資選擇，像是投資海外資產、債券ETF，甚至成立公司節稅。

但對於一般小資族與上班族來說，每一段時間就有現金流入帳的安心感，真的會讓心裡很有平安。

有自由現金流可以運用，也可以在遭遇熊市時，安心地逢低加碼。

我從2009年開始存金融股、再到民生必需股，近年才慢慢轉成ETF，過程中有很多幸運，除了近年在中概股的虧損之外，其他公司都在穩定中成長，像是持有七年的核心持股

如崑鼎、德麥、中保等優質公司，遭遇大盤修正也都十分抗跌。

像是卜蜂、櫻花、神基、漢田生技，也都有不錯的成長幅度，整體還是呈現增長的趨勢。

也或許是因為從2008年開始，16年來股市並沒有遭遇腰斬式的修正（2020年的程度無法比擬08年），也就是因為存股，像我這樣的普通人能在股災的時候，有股息可以咬著牙繼續加碼，才有後續的下一個高峰。

百萬股息的下一步是什麼呢？當然就要向200萬股息邁進了！如果把股市資產全換成高股息，再使用房屋增貸再投入，股息可以直接拉到350萬元以上。但我幾經考慮，決定還是用股息跟儲蓄來建倉，保有現在的核心持股，按照配置買入市值型與高息型ETF。

千張ETF的目標，期待幾年後也可以順利達到。

◎本文內容已獲Ryan爸爸理財誌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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