00940成分股大換血…破發有望擺脫？營建金融股比例重 專家：走勢更健全

相信對投資人來說，近期的ETF大戲一定是人手一張的元大台灣價值高息（00940）首次成分股調整出爐！然而在這巨量的1800億資金下，00940換股對本身體質的影響是甚麼？被換出與被換入的各股又該關注誰？今天一次搞明白。

00940換股後體質更穩健

從上表可以看到，本次00940新增21檔成分股同時刪除21檔舊股，元大投信對00940ETF的成分股進行調整的做法當然是根據當初的選股策略進行考量。

成分股的調整

電子股減少、金融股增加：這一調整可能是基於對市場和經濟環境的評估。尤其近期金融股股利公布，許多殖利率都非常漂亮，在邁入除權息旺季的5月，換股成高殖利率股確實符合當初00940的策略設定。能夠同時分散風險和提高股利穩定性。

本益比的降低

新增成分股平均本益比14.2倍，刪除成分股平均本益比15.8倍：這表明新的成分股選擇更具估值吸引力，有助於提升投資組合的性價比，具有更高的潛在回報。

ROE的提升

調整後ROE為13.3%：相較於加權股價指數的ROE 9.6%，這一指標顯示出ETF的成分股具備較高的資本利用效率，能夠為股東創造更多價值。

換股優點

降低風險：金融股的增加和電子股的減少，有助於降低整體投資組合的波動性，提供更穩定的回報。 提高資金效率：透過降低本益比和提高ROE，這一策略能夠提高資金的運用效率，增強投資組合的潛在收益。 動態調整：定期審核確保成分股能夠及時反映市場和公司的最新情況，提升投資組合的適應性和靈活性。

幾家歡樂幾家愁：關注00940換股方向

不過，對於投資人來說，00940目前規模大約在1800億左右，投資人可以想像，只要是被列入成分股的個股，每調整1%就是數十億的資金變化，這對於台股小股本的各股可是非常巨大的資金量，尤其00940又有換股時間限制，當大量資金湧入對股價肯定具有很大影響力，新成分股水漲船高，剔除成分股賣壓沈重。

而若觀察00940新股權重，假設00940規模是1800億，包含玉山金（2884）排名第1達0.97%，第2為長榮航（2618）0.66%，華碩（2618）0.64%位居第3，這樣來算，大概每檔股票會買幾張？以下讀者簡單試算給投資人參考。

確定每檔股票的資金分配

玉山金（2884）：約1.746億 長榮航（2618）：約1.188億 華碩（2357）：約1.152億

參考收盤價若考慮到截稿日期（2024年5月17日）

玉山金（2884）29元 長榮航（2618）37.4元 華碩（2357）516元

每檔股票大約會買

玉山金（2884）：60138張 長榮航（2618）：31711張 華碩（2357）：2233張

根據00940公開說明書顯示，該ETF最終50檔成分股的定審結果，是從5月17日為成分股更動生效日，而在生效日（含當天），成分股尚有5個交易日的指數調整過渡期，因此到本周四（5月23日）才會真正知曉50檔新成分股的確切權重占比，也就是仍有調整的時間存在，投資人可以多多關注相關個股的股價走勢表現。

00940不單壓產業：注意熱門營建股的表現

00940雖然延續不單押任一產業的選股邏輯，觀察新納入股類別分布為：金融4檔、營建4檔、半導體3檔、航運2檔、光電2檔、電零2檔、電腦1檔、汽車1檔、水泥1檔、化工1檔。

尤其是這次被換入的營建股非常的多，幾乎與金融股相當，或許會被當成市場焦點也說不定，其中最有意思的應該是市值313億的冠德建設，目前本益比相較其他營建股來說偏低，大戶買盤持續增加的情況下，若00940配置0.04%，則大約還有1200張的買盤，約為冠德月均量的45%左右。

原文出處：股股知識庫_00940大換股！熱門「營建」「金融」全上場！可否結束破發價？

延伸閱讀：

00940月配瘋搶！月配息ETF還有哪些？台、美熱門月配ETF推薦！

銅價飆高！半導體、電動車爭搶需求，銅概念股有哪些？