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高股息ETF怎免稅？專家：存股族可用1招活化閒置資產、節稅、賺利息

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
投資ETF成為市場主流趨勢，但ETF股息超過免稅額可以節稅嗎？台股示意圖／聯合報系資料照片
投資ETF成為市場主流趨勢，但ETF股息超過免稅額可以節稅嗎？台股示意圖／聯合報系資料照片

中實戶的投資朋友問：「投資高股息ETF，股息超過免稅額怎麼聰明節稅？」ETF大贏家股魚老師公開投資ETF終極節稅技巧！存股族用這招可以活化股票、節稅，還有機會賺利息錢哦！

以下為影音內容：

投資高股息ETF有節稅方法嗎？超過免稅額可以怎麼聰明節稅？

股息免稅方法有2種，第1，「儲蓄投資特別扣除額」，全年27萬元以內，可以全部扣除（不包含免稅的存簿儲金利息、分離課稅的債券及證券利息）。

第2，股利即盈餘合計課稅2方式，分為「合併課稅」、「分離課稅」，合併課稅案8.5%算（抵減稅額上限8萬），適用於稅率20%以下、或是股利所得94萬以下。

即一戶全部稅額總額，從中再扣8萬免稅額度，假設現金股利領得較多，合併課稅抵減額度接近8萬元，但整年報稅金額僅有7萬，有機會還能因此退稅。要注意的是股利所得94萬以下，才能把8萬元扣稅；分離課稅，採單一稅率28%計算。

而中實戶的節稅方式，針對高股息ETF針節稅手段

其一是乾脆不參加除權息，有拿到現金股利，才需要課稅，如果再除權息前賣掉，就不會算入現金股利的部分，不過這部分需要投資人自行考慮是否划算。

其二，領現金股利、配息次數多的ETF例如季配、月配，會降低補充保費課徵機率（單筆超過2萬，就會課徵二代健保補充費），高股息ETF配現金股利的時候，有不同科目「54C、76W」課稅項目主要針對54C

回看近幾年高股息ETF，會發現假如領到2萬元金股利，通常資本利得、平準金的項目，反而較高，領2萬現金股利，54C項目可能領不到2萬，所以基本上依然不用課稅。

其三，「雙向借券」，如果權益補償回歸，有機會把現金股利轉換成資本利得的部分，即課稅項目會有轉換，如果剛好借券之後，回來的是76W，就可以免稅。

此外，債券ETF節稅手段也有2種

一是因為債券屬於海外所得，750萬內都只要申報但免稅

二是債息免課徵補充保費，根據稅法規定，超過2萬元不用繳二代健保補充費。例如：統一FANG+（00757）、國泰全球品牌50（00916）、國泰費城半導體（00830）都是海外ETF，只要成分股是海外成分股，那所配的現金股利都屬於海外所得，所以都不用繳稅。至於股票，KY股也是不用繳稅，因為營運總部設在海外的關係，所以也算是海外所得，同樣可以節稅。

何謂雙向借券？借券利息太少，寧可放在庫存上？為什麼雙向借券可以活化庫存並節稅？

借券即是屬於「閒置資產活用」，借券就是將手上股票借給別人使用，等於將股票「出租」，對方會付租金，有點像是「股票包租公」。借券利率實際上是很高的，從0.1%到16%都有，把握借券收益，可以增加長期的持有報酬率。

2023年高股息ETF受惠AI相關題材，所以投資人高機會因此同時賺到資本利得跟股息。然而今年反而是市值型ETF表現搶眼，所以資產配置很重要。

現在台股2萬點，哪些ETF與高股息ETF搭配起來效果更好？

其實今年高股息ETF不是不如預期，而是回到常態。一般認為高股息ETF整年度的報酬率或年畫殖利率6%-7%左右就很好了，但因為去年AI風潮，導致很多人誤以為高股息每年報酬率都可以上看20-30%，然而事實上並非如此。

投資應該不要單壓單一種類的產品，如果只買股票，波動區間較大；相反債券較為溫吞；而波動大拿到高報酬，溫吞拿低報酬，但人心往往不會滿足，此時投資組合就很重要，把一定比例的股票跟債券結合後，雖然犧牲一點報酬率，但是整體的累積上是較為平穩的。

投資組合可以分為4部位來搭配，「核心、高息、衝刺、債券」。

核心掌握市場整體報酬，大盤漲就跟著漲，但加權指數長期來看是趨漲，所以持有核心部位，整體是跟著市場財富增值，市場上元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）都是跟加權指數有高度連動。

高息部位通常是跟核心搭配殖利率，因為核心部分通常殖利率大概3.2%-3.8%，但是高息部分有機會超過6%以上；然而高息現在除了調整殖利率，還有一個重大功能是滿足現金流需求，像是元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）。

衝刺部位即高風險、高波動、高報酬，建議放在投資組合裡比例不要太高，例如元大台灣50正2（00631L）、統一FANG+（00757）、富邦臺灣中小（00733）、國泰費城半導體（00830）。

債券部位除了降低整體部位波動，還有許多稅務優惠，750萬元以內免稅，而且絕對免課徵二代健保補充保費，諸如國泰20年美債（00687B）、中信高評級公司債（00772B）、國泰10Y+金融債（00933B）、群益ESG投等債20+（00937B）。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫股魚 授權，未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00687B國泰20年美債 00733富邦臺灣中小 00757統一FANG+ 00830國泰費城半導體 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 免稅

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