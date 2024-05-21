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台灣IC設計業2024年產值有望登頂 台新ETF 00947小資族好入手

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣IC設計產業2024年產值創新高。（資料來源：工研院，2023/10；台新投信整理）
臺灣IC設計產業2024年產值創新高。（資料來源：工研院，2023/10；台新投信整理）

台新投信表示，AI技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在AI商機大爆發下，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。亞馬遜（Amazon）看好台灣IC設計業前景，將參與世芯-KY私募普通股認列，總認購金額逾5億元。工研院預期台灣IC設計業2024年產值將達1.25兆元的新高記錄，成長率高達16.4%。台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）是國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF，於5/20開始募集，發行價僅15元，讓小資族也能輕鬆參與高價IC設計股的漲升行情。

台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)經理人黃鈺民指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於三個特色：一、產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；二、產業龍頭地位：許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導優勢；三、股本小：獲利易推動財報表現，高股價籌碼面相對穩定。

黃鈺民表示，00947全台首檔聚焦IC設計ETF，除上述三個特色外，另擁有四大優勢：一、發行價僅15元，小資族可以輕鬆持有；二、降波動：透過ETF納入一籃子IC設計股族群，相對投資單一個股波動較低；三、季定審：每年2、5、8、11月定審，定期換股更能去蕪存菁；四、季配息：適合有現金流需求的投資人，並具收益平準金機制，不因大額申購稀釋配息。

ETF IC設計

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