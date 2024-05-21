昨台股漲13點看似「風平浪靜」…但過程很多A、V轉！ 專家：想借貸買009XX要考慮5點

單看收盤大盤漲了13點，以為台股風平浪靜，殊不知過程包含了數個A轉和V轉，特別是個股很多都很活潑。

台股一直在高檔，想在股海裡淘金的人也越來越多了，近期也看到許多小短片傳遞一種訊息：「若有房產的人，把錢增貸出來，只要2.X%的利息，丟到009XX，股息至少5到6%以上，是聰明的做法。」這種理財的方式沒有絕對可以或不行，但要先知道這並不是無風險、穩賺不賠的做法，只要你把錢投入股市，就沒有什麼穩賺不賠這回事。

只能說「理論上」這樣做的期望值不低，但成功率可能沒你想像中的高，因為它要建立在一定的條件上且思考以下幾點：

1. 先想想自己的每月現金流夠不夠，增貸後原本的房貸餘額與增貸金額都是每個月要還本金加利息。若使用寬限期，三年後的本利合還會更吃重。而你領的只是股息，相較於你要還的本金加利息，是有一段差距的。 2.這樣做必需很自律的長線投資，不能把錢貸出來後就開始短線進出，看到什麼熱門股、題材股就想要追，聽到什麼明牌就想要all in，想要衝一波一夕致富，往往到最後都是致負。 3.這樣做的心態必需扛的住股市二、三成以上的修正，一般如果不是已經在市場數年以上的時間，可能還不太清楚遇到市場恐慌性殺盤時，自己會有什麼反應，多數人都會高估自己的風險承受度。 4.上班族穩定的現金流建立在本業上，所以盡量不要三不五時就換工作，可能影響借貸利率又怕遇到空窗期現金嘎不過來，最後只能賣股求生。 5.別人這樣做能賺錢，但不一定適合你，也沒有什麼標準公式能套用，畢竟股市位階不同、時空背景不同、個性不同都有機會發展出不同的結局。

最後還是那句槓桿是一種工具而不是魔鬼，貪婪的人性才是魔鬼。

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