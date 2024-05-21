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5月以來大華 ETF 00918屢創掛牌以來新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
收盤價創下今年以來新高價的台股ETF(資料來源：CMoney)
收盤價創下今年以來新高價的台股ETF(資料來源：CMoney)

儘管台股520開高走低，不過仍有六檔台股ETF創下今年以來的收盤價新高，包含大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907）、元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）、中信臺灣智慧50（00912）與群益台ESG低碳50（00923）。

00918在5月表現相對亮眼，根據CMoney統計至5月20日，00918近一個月報酬率來到7.64%，在高股息ETF中表現名列前茅。

大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，觀察520各族群表現，以電纜族群最為強勢，漲幅逼近5%，其他傳產如水泥、塑膠、鋼鐵、玻璃、汽車股則為小漲；但食品、紡織、機電、觀光股跌幅逾0.4%。電子股則是漲跌互見，半導體、網通、電通族群小漲，電子通路族群漲幅達1.39%，其餘如電腦週邊、電子零組件、資服、其他電子皆小跌；金融股收盤翻漲0.48%。

郭修誠指出，00918成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，一甩4月的陰霾，在5月以來有七天創下掛牌以來新高價，顯見投資人長期持有，可以時間換取到總報酬的上漲。此外，ETF分散布局的特色，協助投資人不必選股，也能同時掌握各產業的成長，並透過收益分配做部分的獲利了結。展望後市，隨著各企業陸續召開法說，只要有正面消息，都對於企業股價有所助益，投資人可持續布局，長期存股才更能感受到投資的效益。

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