六檔台股ETF 創新高價

520台股開高走低，不過仍有六檔台股ETF創下今年以來的收盤價新高，包含永豐優息存股、大華優利高填息30、元大MSCI金融、國泰股利精選30、中信臺灣智慧50及群益台ESG低碳50。

法人分析，隨著各企業陸續召開法說，只要有正面消息，都對於企業股價有所助益，投資人可持續布局，長期存股才更能感受到投資的效益。

ETF股價愈常創新高，代表其股價漲升動能愈強。據CMoney統計5月以來至20日，台股ETF股價創新高天數中，以永豐優息存股的八天最多，其次為大華優利高填息30的七天，再來是元大MSCI金融、國泰股利精選30的六天。由此來看，創新高天數多的大華優利高填息30近一個月繳出報酬率7.64%，漲幅最亮眼。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，大華優利高填息30 ETF成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，一甩4月的陰霾，在5月以來有七天創下掛牌以來新高價，顯見投資人長期持有，可以時間換取到總報酬的上漲。此外，ETF分散布局的特色，協助投資人不必選股，也能同時掌握各產業成長，並透過收益分配做部分獲利了結。

永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳表示，金融股營運相對穩健、股價波動相對小，配發股利的能力也相對強，因此是國內不少投資人喜愛的存股標的。近日國內14家金控公布首季獲利，國內金控集團營運顯著回溫，繳交出優異的成績單，對於今年金融股的股利配發政策持正面態度看待。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，全球淨零碳排持續推進，台灣的低碳政策與發展方向也更明確，在去年所成立之碳權交易所更是一重要里程碑與訊號。

投資方面具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局之重點，主因低碳股相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望維持較為穩健的表現，甚至更具市場競爭力，例如：AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期，投資人不妨趁勢布局於結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF，搭上低碳資金浪潮。