固定收益型ETF 強勢吸金

美國4月通膨見走緩，牽動市場對降息的預期，美國10年期公債殖利率過去一周走低約8個基點來到約4.42%的水準，提振債市投資情緒，各大債市ETF續獲資金青睞，單周流入資金超過百億美元。

根據彭博截至5月20日的數據顯示，過去一周整體固定收益型ETF淨流入102.94億美元，主要為美國市場獲60.63億美元資金淨流入，全球、新興市場與新興市場當地貨幣分別獲8.56億、5.28億與0.26億美元資金淨流入，但歐洲市場則遭0.13億美元淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得47.53億美元淨流入，非投資級債ETF也有22.10億美元資金淨流入。

觀察全球主要債市，過去一周主要債券資產全線走揚，其中又以全球通膨連結政府債、全球非投資級債、新興市場債以及可轉債等表現相對較佳。

安聯投信表示，聯準會（Fed）表示短期內可能需要更多時間來觀察通膨，市場預期降息時間將落在第4季，且年內降息幅度約1至2碼，加上目前美債殖利率曲線仍呈倒掛，債券配置在短天期及中天期的投資效率較佳，可在參與降息帶來的資本利得之前，也透過較高的收益率來累積報酬。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，現階段配置策略建議以短天期高品質公司債為主，但高資金成本對企業獲利的衝擊不一，因此需要精選持債，此外投資級債雖提供安全且相對高的殖利率收益機會，然目前利差恐無法提供景氣下行或金融市場有意外衝擊時的太多保護緩衝。