股票型ETF 錢潮湧進

美國4月CPI通膨數據放緩，為聯準會（Fed）降息捎來一線曙光，激勵全球股債齊揚，全球股市連四周周線收紅，美股三大指數再創歷史新高、費城半導體指數離歷史新高也僅咫尺之遙，股票型ETF再獲逾168億美元資金流入。

根據彭博數據顯示，截至5月20日，過去一周整體股票型ETF再獲168.46億美元資金淨流入，主要為美國市場獲122.92億美元淨流入、全球市場獲43.42億美元淨流入，歐洲、新興市場與亞太市場分別獲6.77億、4.78億與2.09億美元淨流入，但中國大陸市場遭28.87億美元資金淨流出。

在產業ETF部分，近周淨流入前三大產業為公用事業、金融與通訊；淨流出金額最高的產業為能源，其次為科技、工業。

富蘭克林證券投顧表示，市場等待Fed降息的更多訊號時期，根據芝商所Fed Watch 20日數據顯示，預期首次降息時點為9月，隨最新數據顯示就業市場正溫和放緩，薪資壓力也減輕，預計今年全年度可望降息兩次。此段期間內，預期消息面仍將牽動投資人敏感神經，下一個關鍵為本月底將公布的PCE通膨數據，若能顯示Fed在抗通膨上持續取得進展，將進一步強化全球股債市漲勢。

美股展現強勁的多頭氣勢，未來一周須特別關注AI晶片大廠輝達財測展望，牽動AI科技股能否續掌多頭兵符，著眼本波美股創新高過程中，盤勢呈現健康的類股輪動，即使科技股暫時漲多休息，其他類股順勢接棒領漲，顯示多頭可用之兵甚多。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI硬體製造商獲利的持續性可望優於市場預期，雲端平台或是軟體業者的獲利預計要等到2025年以後才會更加明顯，預估今年科技股仍是市場主流，由AI領銜並呈現百花齊放的格局。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，在企業獲利表現方面，S&P 500企業中已公布財報者，有近八成獲利優於市場預期，因此美股就基本面與獲利面而言仍屬健康，加上後續隨通膨降溫，下半年有望啟動升息，美股後市表現仍值關注。