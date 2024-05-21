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期街口道瓊銅 行情噴出
中國大陸4月工廠產出超出預期，以及擴大房產刺激措施的幫助，激勵上周五（17日）國際銅價大漲收高，並突破站穩每磅5美元的關卡。昨（20）日期街口道瓊銅（00763）ETF股價也受激勵噴出，最高來到31.86元有望挑戰2022年3月33.2元高點。
期街口道瓊銅ETF昨日開盤跳空上漲到31.41元，一路走高到31.86元，受獲利回吐影響而以31.53元作收，上漲1.45元、漲幅4.82%，成交量擴增至1,301張。
根據中國國家統計局的數據顯示，4月大陸工業產出年增6.7%，較3月的4.5%有所加快，並高於路透社分析師調查預測的5.5%。顯示出大陸的工業生產正在快速且持續的復甦當中。根據路透社的報導，上周五大陸官方宣布將提供1,380億美元的額外資金，以及放寬抵押貸款規則，並透過地方政府購買部分住房，以穩定受危機打擊的房地產行業。
中國大陸央行表示，將設立保障性房屋再貸款機制，並表示將帶來價值5,000億元的銀行融資。且將進一步降低抵押貸款利率和首付要求。而大陸住房和城鄉建設部則表示，地方政府可以指示國有企業以「合理」價格購買「部分」住房。另根據上海有色金屬網的數據顯示，4月大陸陰極銅產量為98.5萬噸，較上季減少1.44萬噸，預計5月陰極銅產量97.7萬噸，季減8,000噸。
街口投信表示，智利銅業委員會上周調整今年和明年的平均銅價預測。
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