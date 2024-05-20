4檔台股ETF收盤創新高 00923今年來漲近二成最佳

台股20日多空交戰激烈，早盤最高來到21,338點，盤中賣壓出籠一度跌至21,102點，盤中高低點落差逾230點，但隨著買盤力道加大，終場翻紅小漲13.16點，收在21,271.63點，漲幅0.06%；台股ETF也是漲跌互見，上漲的27檔台股ETF中，有4檔的收盤價創新高，其中00923群益台ESG低碳50今年來漲幅近二成，表現最佳。

台股20日震盪，以盤面焦點股來看，台積電（2330）以平盤作收，鴻海（2317）下跌1.47%、國泰金（2882）與富邦金（2881）分別下跌0.71%和1.07%，長榮（2603）、聯發科（2454）則分別上漲0.95%和2.15%；在類股表現漲跌互見之下，台股ETF今天表現也是漲跌互見，共計有27檔台股ETF上漲、2檔收平、24檔下跌。

統計27檔收漲的台股ETF中，共有4檔收盤價創新高，分別為00923群益台ESG低碳50、00918大華優利高填息30、00907永豐優息存股、00912中信臺灣智慧50，從績效表現來看，無論是近3月或是今年來，都以00923表現最佳，漲幅分別近13.35%和18.9%。

財富管理專家表示，近期台股受惠於美股反彈、AI創新題材不絕、520行情等因素帶動下，站穩2萬點之上，大型權值股的強勢表態，也進一步帶動市值型ETF表現，特別的是，00923為市值低碳型ETF，不僅可望持續受惠於基本面復甦與AI科技發展下所帶來的成長行情，還能兼顧全球最重視的ESG低碳趨勢。

財富管理專家指出，減碳為全球共識，在ESG低碳上管理妥善的企業更有能力守住獲利，台股方面也是，因此具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF後市表現仍可期。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，在可預見的未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運與獲利表現，也使得碳金商機持續發酵，綠色製造將成主流，台灣廠商也積極跟上世界腳步，打造綠色供應鏈，具有ESG低碳概念的企業將是市場關注焦點，不僅在國際碳稅上路後更有能力守住獲利，也是全球減碳浪潮下，資金配置時的首選，建議投資人不妨善用成分股結合碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低的台股ESG低碳ETF來布局，搶搭碳金商機。