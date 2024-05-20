00940更換成分股…還破發但8月將有轉機？ 專家：我也被套牢「用這」賺外快

從申購到上市就話題不斷的00940，在上週五時換股名單正式揭曉！老牛也火速整理換股名單，以及老牛如何看00940來跟各位夥伴分享。

00940換豆腐結果

成分股納入（21）：

2206 三陽工業、2357 華碩、2504 國產、2520 冠德、2548 華固、2618 長榮航、2634 漢翔、2809 京城銀、2884 玉山金、2890 永豐金、2892 第一金、3010 華立、3044 健鼎、3376 新日興、3406 玉晶光、3413 京鼎、3703 欣陸、4766 南寶、4961 天鈺、5534 長虹、6278 台表科

成分股刪除（21）：

1216 統一、1723 中碳、1785 光洋科、2301 光寶科、2352 佳世達、2404 漢唐、2474 可成、3005 神基、3014 聯陽、3596 智易、3704 合勤控、3706 神達、5388 中磊、5469 瀚宇博、5876 上海商銀、6139 亞翔、6146 耕興、8016 矽創、8150 南茂、9904 寶成、9921 巨大

00940破發被套牢？

也不怕被你笑，老牛就是940的套牢韭菜之一。

但是老牛目的是要拿來「長期投資」的，買進後就掛著出借，或許還可以多賺點外快。

00940要8月才有轉機？

除了成分股的表現動能之外，預計8月初00940會公布「首次配發股息」資訊，如果配的好的話，屆時有機會迎來曙光。

非要買00940不可嗎？

當然不是囉！目前有超過20幾檔高息ETF，投資人可以選擇適合自己的來投資，也可以參考「股價位階」，找「便宜價」也可以。

總結

隨著近年高股息ETF規模不斷提升，市場關注的目光也越來越熱絡尤其是資金規模前幾大的高息ETF，即將在5~6月上演換大秀，牽動8千億資金流動。

00940首次換股，在週五17日揭曉；其中最大亮點非金融與營建莫屬，分別囊括4檔與5檔；但是21檔刪除的成分股，下週股價則是「壓力山大」，包括神達、佳世達、上海商銀。

如果說篩選條件是ETF的DNA，那麼成分股優劣才是驅動股價上漲的重要動能；00940將在8月公布「首次配發股息」資訊，屆時老牛再跟大家分享。

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