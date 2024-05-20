搶搭行情 兩檔ETF新兵520掛牌或開募

ETF市場又有新兵報到，兩檔新ETF選在5月20日掛牌或開募，兆豐電子高息等權（00943）主打等權重，台新台灣IC設計動能（00947）則強調為國內首檔聚焦IC設計產業的ETF，順勢搶搭520行情列車。

00943主打為全台唯一電子類股高息等權重ETF，發行價新台幣15元，最新資產規模11.67億元。今天掛牌上市，掛牌價為上週五最新收盤淨值14.99元，早盤以15元小紅開出，力守發行價。

00943鎖定國內上市櫃電子股，通過流動性及指標性篩選，以股利率、獲利成長、研發費用等指標擇優選出50檔成分股，最大特色是「等權重」，每檔成分股權重相當，目前主要成分股包括鴻海、達興、瑞儀光電等。相對於市值型ETF，前幾檔大型權值股的權重可能相當高，單一個股的波動容易對指數產生巨大影響，等權重ETF訴求可適度平衡投資過度集中的風險。

00947則強調為國內首檔聚焦IC設計產業的ETF，發行價15元，5月20日正式開募。台新投信總經理葉柱均表示，IC設計是台灣最具全球競爭力的產業之一，不斷創造高毛利與高獲利，也是台股千元俱樂部的常客，但放眼台股ETF市場，還沒有專門鎖定IC設計族群的ETF，00947希望幫投資人補齊這個投資組合缺口。

觀察台新投信揭露的00947前10大成分股，包括世芯-KY、聯發科、聯詠、台達電、瑞昱、力旺、祥碩、創意、群聯、矽力-KY，包含不少千金股。葉柱均說，IC設計高價股雲集，對散戶投資人而言，可能買1檔股票資金就用光，現在可透過ETF參與投資。

另外國內吹起高股息ETF風潮，今年新募集的台股ETF，幾乎都是高股息，00947為少見的非高息ETF新兵。葉柱均說，IC設計族群股性活潑，資本利得是重點，為此，00947特別設計1年4次定審成分股，相較市面上ETF大多1年定審1次或2次，希望讓選股能更貼近市場脈動。