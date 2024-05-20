高股息ETF人氣旺 受益人數突破600萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一年台股高股息ETF人數成長變化(資料來源：CMoney)
近一年台股高股息ETF人數成長變化(資料來源：CMoney)

大盤屢創新高，台股高股息更是人氣不減，根據CMoney資料統計，21檔台股高股息ETF，受益人數逾600萬人，因為能夠發放高股息的企業營運相對穩健，波動風險也相對較低，同時又可以符合台股投資人長期領息需求，深受投資人愛戴。永豐投信指出，除透過高股息ETF存股領息外，在全球ESG投資風潮盛行下，亦可選擇具備「低碳」題材的高股息ETF，兼顧息收及低碳成長趨勢。

永豐ESG低碳高息ETF（00930）基金經理人林永祥指出，在全球淨零碳排共識下，「低碳」被視為企業競爭力的一環，因為國際企業紛紛要求其上下游供應鏈必須在生產過程，達到碳排放的要求，否則就有可能不給予訂單。因此具備低碳能力的企業，才能降低遭終端廠商移除供應鏈的可能，尤其台灣不少企業位居全球電子供應鏈的要角，因此必須做好低碳排轉型，才能避免被國際企業排除供應鏈。除此之外，在環保意識抬頭下，投資機構更看重企業ESG評級，其中碳排放就是眼下實質影響企業獲利的ESG行為，當企業產生的碳排量越大，對企業而言，所付的碳稅或碳費就越多，就會壓縮營運獲利，對於投資者而言，股價就可能也受到影響。

林永祥指出，投資人若想要佈局具成長潛力的低碳商機，永豐ESG低碳高息ETF(00930)結合低碳及高股息篩選因子的ETF，不僅可以滿足投資人領息需求，亦可參與低碳趨勢的成長機會。該檔ETF將在5月23日除息，欲參與本次配息投資人應留意，須在5月22日才可參與這次配息。

ETF 高股息

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