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超車中鋼 00878奪台股人氣王

聯合報／ 記者高瑜君／台北報導
國泰永續高股息（00878）創新高，2024第二季配息每股0.51元。台股示意圖／聯合報系資料照
國泰永續高股息（00878）創新高，2024第二季配息每股0.51元。台股示意圖／聯合報系資料照

國泰永續高股息（00878）十七日除息○點五一元，吸引大批投資人搶進，單周增加七五一八人至一二六萬九九八六人，股東人數超越台股人氣王中鋼的一二六萬四九六○人，成為台股總投資人數最多的標的，堪稱是「國民ETF」。

根據集保結算所最新公布的統計，投資人數在百萬以上的除了00878、中鋼外，第三是台積電一一○萬八八七九人、第四是元大高股息一○五萬五二四三人；而四檔上周僅00878投資人數續創新高，其餘呈現人氣衰退，減少人數落在三千至三萬兩千人不等，其中又以台積電人數減少最多。

近年來中鋼、台積電在台股人氣王之爭纏鬥，中鋼自二○二三年十一月起成為台股股東人數最多的時間長達半年，法人指出，隨著「指數化投資」在國際間被視為適合長期投資、長期理財的做法，相關的概念在ETF的崛起下，在台灣也愈來愈被投資人接受，尤其散戶喜愛定期領息，掀起高股息ETF投資熱潮。

台積電 台股 投資人

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