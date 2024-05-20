高股息ETF商品 人氣紅不讓

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
國人4月淨申購最多的五檔台股ETF/基金 圖／經濟日報提供
國人4月淨申購最多的五檔台股ETF/基金 圖／經濟日報提供

台股高股息ETF在3月人氣大爆炸，新募高股息ETF吸金迭創歷史新高，4月回歸常態。在4月人氣最旺的五檔產品中，高達四檔是高股息ETF，另外一檔則是新募集的高股息共同基金，號稱是高股息ETF的「進化版」。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年4月，吸金冠軍是復華台灣科技優息（00929），單月狂吸402億元，遙遙領先其他基金。00929在元月淨流入逾300億元為當月銷售冠軍，但3月出現罕見淨贖回，單月淨流失85億元，很可能是新募ETF的資金排擠效應。

不過，00929在4月出現「報復性買盤」，資金強勢回流，4月淨流入金額超過前三個月累積的264億元買超。這是國內首檔月配息台股ETF，去年6月才成立，到上周規模突破2,000億元。月配息機制備受國人青睞，引發業者跟風大推同型產品。

4月銷售亞軍則是元大台灣價值高息（00940），3月募集時席捲1,751億元創新募ETF規模冠軍，同時拿下月銷售冠軍及季銷售冠軍，且買氣持續到4月，單月仍有171億元的淨流入。

00940從募集開始就一直是市場焦點，包括4月1日掛牌上市就跌破發行價10元、最近公布換股名單等。00940在4月下旬創下最低收盤價9.26元，到5月17日收在9.69元。以4月的淨申購金額來看，投資人如果趁低檔時布局，仍有機會從這檔超人氣ETF中賺到錢。

元大高股息（0056）4月進帳140億元，為當月熱賣ETF第三名。0056成立於2007年，是台灣第一檔高股息ETF，在連續兩月的淨流出之後，4月再度出現淨申購。0056在5月17日的規模為2,887億元，仍為ETF規模亞軍，僅次於元大台灣50（0050）的3,170億元。

復華台灣科技高股息基金4月下旬募集，單月進帳109.3億元，為4月暢銷基金第四名。特別的是，00929開ETF月配息的先河，這檔主動操盤基金號稱是00929姊妹版，反而以不配息的A類型更吸金，4月淨流入逾87億元，遠多於配息的21.5億元。

群益台灣精選高息（00919）在4月吸金108億元，這檔ETF享有連續九個月的淨流入，且在3月新募ETF「強敵環伺」之下，仍能吸金553億元，目前規模達2,067億元。

ETF 高股息

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