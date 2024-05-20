半導體ETF AI題材熱

台股上周一度創下21,515.52點盤中創歷史新高，投信法人表示，近期全球AI熱度持續發燙，ChatGPT-4o可說是生成式AI跨入新紀元開始，背後牽涉到的AI算力、高速運算等商機，再次點燃半導體ETF投資熱，投資人可透過半導體ETF先行卡位商機。

主要投資台灣半導體類股的國內五檔半導體ETF最近股價也隨新一輪AI大戰激勵股價持續上攻，包括新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造、中信關鍵半導體等漲幅都不亞於大盤。

據研究機構資料統計，全球AI半導體預估2020年到2028年的年均複合成長率(CAGR)達25~30%，主要來自未來ASIC自研晶片熱潮，自研晶片每年產業成長空間高於三成，另外，邊緣AI將是2024下半年到2025年的一大亮點，預計今年6月台北國際電腦展，市場將會從去年焦點的AI伺服器相關，今年延伸到更多AI手機、AI筆電等新商機。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，5月全球AI驚喜話題不斷，目前看好台股下半年AI應用新熱潮、以及高速運算需求將呈爆發式成長，預計AI晶片、AI手機、AI PC等3大邊緣AI大商機，將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮，成為下半年台灣半導體產業成長的「芯」動力。

詹佳峯強調，目前全球各種生成式AI推陳出新，其中又以軟體、服務等市占率最多，而台灣半導體廠商，可藉由資訊科技產業鏈優勢，最早獲得商機。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，在AI強力發展下，台積電不僅先進製程需求到明年底訂單全滿，先進封裝等相關設備廠需求也持續發酵，且相關CSP零組件廠預估2024年全球伺服器出貨量年增5%，AI伺服器出貨量42萬台。根據美系外資預估，今年台積電CoWoS產能中超過50%比重由AI晶片龍頭輝達囊括，博通則為台積電CoWoS第二大客戶，超微、亞馬遜等國際大廠亦有一定訂單能見度，展望2025年先進製程產能擴充後，可望持續帶動中長期營收動能，相關半導體ETF將受惠，投資人可持續關注。