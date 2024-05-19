金融、傳產雙引擎催動 ETF 00907近一月績效逾10%奪冠

台股上周在電子、海運、金融輪番上陣下，推升指數再改寫歷史新高，盤中一度衝上21,515.52點。統計台股ETF近一月表現，截至17日，前十強漲幅都超過6%，當中又以永豐優息存股（00907）最強，漲幅超過一成，達10.29%。

永豐優息存股ETF經理人林永祥表示，以「金融+傳產」為成分股的永豐優息存股ETF，前十大成分股涵蓋近日走勢強勁的海運股-長榮（2603）、萬海（2615）；金融類股-中信金（2891）、永豐金（2890）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、上海商銀（5876），在金融、傳產雙引擎催動下，股價刷新掛牌以來新高，收盤價最高來到16.37元。

林永祥建議，在這波AI浪潮興起下，除布局AI相關類股，亦可增加如永豐優息存股這類型ETF，排除電子類股，僅涵蓋金融及傳產的ETF，不僅可分散產業風險，在類股輪動時亦有機會領先電子股表現。