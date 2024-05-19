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00713預估本季配息至少1元！ 存股哥：4月中暴跌時展現出色的防禦力

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫。
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫。

快一個月沒聊00713了，上個月4/23發文以來，股價又漲了3.05（5.6%），4月中的暴跌時展現相當出色的防禦力，大盤漲它也跟著漲，實在是非常穩健，攻守兼備

上一季00713股息配發0.88元，以目前57.5來看，年化殖利率約6.12%，在高股息中算是後段班的，如果要把年化殖利率拉到7%的話，那本季大約得配發1塊錢才行。

我是說如果，如果股價繼續漲的話，那股息肯定得超過1塊錢才能符合年化殖利率7%的水準，以00713近期的走勢來看的話很有機會配至少1塊錢。

要說00713的缺點大概就是殖利率在高股息ETF中不算特別突出的，它沒有動不動就配到8%以上的殖利率，但它的其他優點足以抵過這個缺點綽綽有餘，是說就算以6.12%來看，殖利率也不低了。

我目前持有10.4張如果配發1塊錢，本季領$10,400，加上40張00919、29張00929，但這些張數肯定會再往上增加，所以7月股息領超過4萬應該沒問題。

順道一提我認為00919應該也會加碼，也許落在0.68-0.7之間，它從3月中就開始盤跌，跌時防禦力較差，漲時輸給穩健型的00713、00878，近期表現確實沒有很突出，要其他高股息一較高下，就是用簡單粗暴的方式拉高殖利率了。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 ETF 大盤 季配息

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